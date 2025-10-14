सैलून में पहली बार ब्लीच कराने जा रहे हैं तो इन 5 बातों का रखें ध्यान

आजकल महिलाएं अपने चेहरे की रंगत को निखारने के लिए ब्लीच का सहारा लेती हैं। हालांकि, ब्लीच कराने से पहले और दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, खासकर अगर आप पहली बार ब्लीच कराने के लिए सैलून जा रही हैं। सही तरीके से ब्लीच कराने पर न केवल त्वचा की रंगत निखर सकती है, बल्कि यह आपके चेहरे को भी आकर्षक बना सकती है। आइए ब्लीच कराने से पहले और दौरान ध्यान रखने वाली बातें जानते हैं।

#1 त्वचा के अनुसार ब्लीच का चयन करें ब्लीच कराने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपकी त्वचा का प्रकार क्या है। अगर आपकी त्वचा सूखी है तो ऐसे ब्लीच का चयन करें, जिसमें नमी देने वाले तत्व हों, वहीं तैलीय त्वचा वालों के लिए जेल आधारित ब्लीच बेहतर होती है। इसके अलावा संवेदनशील त्वचा वालों को प्राकृतिक या हर्बल ब्लीच का चयन करना चाहिए। इस तरह आप अपनी त्वचा के अनुसार सही ब्लीच चुनकर बेहतर परिणाम पा सकते हैं।

#2 पैच टेस्ट करना न भूलें ब्लीच कराने से पहले पैच टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए थोड़ी सी ब्लीच क्रीम को अपनी कलाई या किसी छोटे हिस्से पर लगाएं और 24 घंटे तक देखें कि कहीं आपको इससे कोई एलर्जी तो नहीं होती है। अगर कोई समस्या नहीं होती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे आपको यह भी पता चलेगा कि ब्लीच आपकी त्वचा के लिए सुरक्षित है या नहीं।

#3 सही समय पर ब्लीच करवाएं ब्लीच कराने का समय भी बहुत अहम होता है। बेहतर होगा कि आप सुबह या शाम के समय ब्लीच करवाएं जब तापमान कम हो और त्वचा पर कम प्रभाव पड़े। इसके अलावा अगर आप किसी खास अवसर पर ब्लीच करवा रही हैं तो उसे अपने कार्यक्रम से कम से कम 24 घंटे पहले करवा लें ताकि आपकी त्वचा को आराम करने का समय मिल सके और ब्लीच का रंग स्थिर हो जाए।

#4 विशेषज्ञ की सलाह लें ब्लीच कराने से पहले हमेशा विशेषज्ञ की सलाह लें। हर प्रकार की त्वचा के लिए अलग-अलग प्रकार की ब्लीच की आवश्यकता होती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी अनुभवी ब्यूटीशियन से सलाह लें और उनकी सलाह के अनुसार ही ब्लीच करवाएं। विशेषज्ञ आपकी त्वचा की स्थिति और जरूरतों को समझकर आपको सही दिशा-निर्देश देंगे, जिससे आपकी त्वचा को कोई नुकसान नहीं होगा और आप बेहतरीन परिणाम पा सकें।