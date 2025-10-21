त्योहारों के बाद एक्सरसाइज का रूटीन दोबारा शुरू करने के लिए आजमाएं ये 5 आसान तरीके

त्योहारों के बाद अब समय है अपनी सेहत को फिर से पटरी पर लाने का। त्योहारों के दौरान खान-पान में ढील देना आम बात है, लेकिन अब आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। घर पर रहकर भी आप आसानी से एक्सरसाइज कर सकते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे आसान और असरदार तरीके बताते हैं, जिनसे आप अपने घर पर ही एक्सरसाइज की शुरुआत कर सकते हैं।

#1 वार्म-अप करना न भूलें किसी भी एक्सरसाइज से पहले शरीर को तैयार करना बहुत जरूरी होता है। इससे आपके शरीर की मांसपेशियां तैयार हो जाती हैं और चोट लगने का खतरा भी कम हो जाता है। तैयारी के लिए आप कुछ मिनट दौड़ सकते हैं या हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ हल्के पुश-अप्स भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकाेे शरीर गर्म हो जाता है और आप आसानी से किसी भी एक्सरसाइज को कर सकते हैं।

#2 स्क्वाट्स करें स्क्वाट्स एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, जो आपके पूरे शरीर को सक्रिय रखती है। इसे करने के लिए पहले सीधे खड़े हो जाएं और फिर घुटनों को मोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आ जाएं। इसके बाद वापस खड़े हो जाएं। यह प्रक्रिया बार-बार दोहराएं। इससे आपके पैर, पेट और पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। स्क्वाट्स करने से शरीर का संतुलन भी बेहतर होता है और यह रोजमर्रा की गतिविधियों में सहायक होता है।

#3 प्लैंक करें प्लैंक एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो आपके कोर को मजबूत बनाती है और पूरे शरीर की मजबूती बढ़ाती है। इसे करने के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं और फिर अपने पंजों और कोहनियों पर अपना भार डालें। इस स्थिति में जितनी देर हो सके उतनी देर रुके रहें। प्लैंक करने से आपकी पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जिससे पीठ दर्द की समस्या कम होती है। इसके अलावा यह आपकी शारीरिक स्थिति को भी सुधारता है।

#4 लंज करें लंज आपके पैरों और नितंबों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसे करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं, फिर दाएं पैर को आगे की ओर बढ़ाएं और घुटनों को मोड़ते हुए उसे 90 डिग्री का कोण बनाएं। अब बाएं पैर को पीछे की ओर खींचें और उसे सीधे रखें। इसी प्रक्रिया को विपरीत दिशा में भी दोहराएं यानी बाएं पैर को आगे लाएं और दाएं पैर को पीछे खींचें।