होंठों के आसपास का कालापन दूर करना चाहते हैं? अपनाएं ये घरेलू नुस्खे

होंठों के आसपास का कालापन कई कारणों से हो सकता है, जैसे धूप में रहना या स्किन एलर्जी। अगर आप इस समस्या से परेशान हैं और इसे दूर करने के लिए कई उपाय अपना चुके हैं तो परेशान न हों। आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं, जिनसे होंठों के आसपास का कालापन कम हो सकता है।

#1 नींबू और शहद का मिश्रण लगाएं नींबू और शहद का मिश्रण होंठों के आसपास के कालेपन को कम करने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक चम्मच नींबू के रस में एक चम्मच शहद मिलाएं। फिर इसे अपने होंठों के आसपास लगाएं और 15 मिनट के बाद धो लें। नींबू में विटामिन-C होता है, जो त्वचा को निखारता है, जबकि शहद त्वचा को नमी देता है और मुलायम बनाता है। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से दोहराएं।

#2 एलोवेरा जेल का करें इस्तेमाल एलोवेरा जेल में मौजूद खास गुण और विटामिन-E होते हैं, जो होंठों के आसपास के कालेपन को हल्का करने में मदद करते हैं। इसके लिए ताजे एलोवेरा पत्ते से जेल निकालकर प्रभावित जगह पर लगाएं और 20 मिनट तक छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। नियमित रूप से इस प्रक्रिया को दोहराने से आपकी त्वचा में निखार आएगा और कालापन कम होगा।

#3 नारियल तेल से करें मालिश नारियल तेल में मौजूद तत्व त्वचा को पोषण देते हैं और उसे मुलायम बनाते हैं। इसके लिए थोड़े से नारियल तेल को अपनी अंगुलियों पर लेकर हल्के हाथों से प्रभावित जगह पर मालिश करें। इसे रातभर छोड़ दें ताकि यह अच्छी तरह से अवशोषित हो जाए। सुबह उठकर चेहरे को साफ पानी से धो लें। नियमित रूप से इस प्रक्रिया को दोहराने से आपकी त्वचा में निखार आएगा और कालापन कम होगा।

#4 दूध और हल्दी का मिश्रण लगाएं दूध और हल्दी का मिश्रण भी होंठों के आसपास के कालेपन को कम करने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक चम्मच दूध में थोड़ी-सी हल्दी मिलाकर पेस्ट बना लें, फिर इसे प्रभावित जगह पर लगाएं और 15 मिनट तक सूखने दें। इसके बाद गुनगुने पानी से धो लें। इस मिश्रण में मौजूद तत्व त्वचा को पोषण देते हैं और उसे मुलायम बनाते हैं, जिससे कालापन कम होता है।