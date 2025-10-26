बच्चों को रोजाना खिलाएं थोड़ी मूंगफली, मिल सकते हैं कई फायदे

मूंगफली एक पौष्टिक सूखा मेवा है, जो बच्चों के लिए कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है। यह न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिजों की भरपूर मात्रा होती है। मूंगफली खाने से बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास में मदद मिलती है। आइए जानते हैं कि रोजाना बच्चों को मूंगफली खिलाने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।

#1 ऊर्जा का अच्छा स्रोत है मूंगफली मूंगफली में कार्बोहाइड्रेट्स और स्वस्थ वसा की उच्च मात्रा होती है, जो बच्चों को ऊर्जा प्रदान करती है। यह खासकर उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, जो खेल-कूद में सक्रिय रहते हैं या स्कूल में लंबा दिन बिताते हैं। मूंगफली खाने से बच्चों को ताजगी और ऊर्जा मिलती है, जिससे वे पूरे दिन सक्रिय रह सकते हैं और अपनी पढ़ाई या अन्य गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।

#2 दिमाग के विकास में है सहायक मूंगफली में विटामिन-B3, विटामिन-B6 और फोलेट जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो दिमाग के विकास के लिए जरूरी होते हैं। ये पोषक तत्व बच्चों की याददाश्त बढ़ाने, ध्यान केंद्रित करने में मदद करने और मानसिक स्पष्टता प्रदान करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा मूंगफली में मौजूद अच्छे वसा दिमाग के लिए फायदेमंद होते हैं, जो बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। इसलिए बच्चों की खाने की आदतों में मूंगफली को शामिल करना बहुत फायदेमंद होता है।

#3 दिल के स्वास्थ्य के लिए है अच्छा मूंगफली में मौजूद अच्छे वसा दिल की बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं, जो शरीर में तनाव को कम करते हैं और दिल को स्वस्थ रखते हैं। नियमित रूप से थोड़ी मात्रा में मूंगफली खाने से बच्चों का दिल स्वस्थ रहता है और वे ऊर्जा से भरपूर महसूस करते हैं। इससे उनका समग्र स्वास्थ्य भी बेहतर होता है और वे सक्रिय रहते हैं।

#4 पेट की सेहत के लिए है फायदेमंद मूंगफली में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद करती है। फाइबर कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है और पेट को साफ रखता है। इसके अलावा मूंगफली में मौजूद अन्य पोषक तत्व भी पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। नियमित रूप से थोड़ी मात्रा में मूंगफली खाने से बच्चों का पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और वे आराम महसूस करते हैं।