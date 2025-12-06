कंधे में दर्द होने पर आजमाएं ये घरेलू नुस्खे, जल्द मिलेगा आराम

कंधे में दर्द होना एक आम समस्या है, जो किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है। यह दर्द अक्सर गलत मुद्रा में बैठने, भारी सामान उठाने या अचानक किसी चीज को खींचने के कारण होता है। इससे रोजमर्रा की गतिविधियों में काफी दिक्कत होती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने कंधे के दर्द को कम कर सकते हैं और जल्दी राहत पा सकते हैं।

#1 गर्म सिकाई करें गर्म सिकाई कंधे के दर्द को कम करने का एक सरल और प्रभावी तरीका हो सकता है। इसके लिए एक गर्म पानी की बोतल लें और उसे दर्द वाले हिस्से पर लगाएं। इसे लगभग 15-20 मिनट तक लगाकर रखें। यह रक्त प्रवाह बढ़ाने में मदद करता है और मांसपेशियों की जकड़न को कम करता है। ध्यान रखें कि पानी बहुत गर्म न हो, वरना त्वचा को जलन हो सकती है। नियमित रूप से इसका उपयोग करें।

#2 हल्दी का सेवन करें हल्दी में खास तत्व होते हैं, जो सूजन कम करने में मदद करते हैं। यह गुण कंधे के दर्द को कम करने में सहायक हो सकता है। एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर पीने से शरीर में सूजन कम होती है और दर्द में राहत मिलती है। इसके अलावा आप हल्दी को खाने में भी शामिल कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर को प्राकृतिक रूप से दर्द निवारण हो सके।

Advertisement

#3 तिल का तेल लगाएं तिल का तेल ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो मांसपेशियों की सूजन कम करने में मदद करता है। इस तेल को हल्का गर्म करके प्रभावित क्षेत्र पर मालिश करें। इससे रक्त प्रवाह बढ़ता है और दर्द में राहत मिलती है। नियमित रूप से इस उपाय का उपयोग करने से आपके कंधे की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और दर्द की समस्या कम होती है। यह एक सुरक्षित और प्रभावी घरेलू नुस्खा है, जिसे आप आजमा सकते हैं।

Advertisement

#4 अदरक की चाय पिएं अदरक में ऐसे तत्व होते हैं, जो दर्द निवारक की तरह काम करते हैं। एक कप पानी में कुछ टुकड़े ताजे अदरक के डालकर उबालें, फिर इसे छानकर पीएं। इससे आपके शरीर की अंदरूनी सूजन कम होती है और दर्द में राहत मिलती है। अदरक की चाय पीने से न केवल कंधे का दर्द कम होता है, बल्कि यह आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। नियमित रूप से इसका सेवन करें।