रात में दांत दर्द से हो रही है परेशानी? इन 5 घरेलू नुस्खों को आजमाएं

दांतों में दर्द होने पर व्यक्ति को कई परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है, खासकर अगर यह रात में हो तो नींद भी हराम हो जाती है। रात के समय दांत दर्द का कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कैविटी, मसूड़ों में संक्रमण या दांत का टूटना आदि। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप रात में होने वाले दांत के दर्द से राहत पा सकते हैं।

#1 लौंग का तेल लगाएं लौंग का तेल दांत के दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद खास गुण सूजन को कम करते हैं और दर्द से राहत दिलाते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूई के टुकड़े पर कुछ बूंदें लौंग का तेल डालें, फिर इसे दर्द वाले दांत पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद मुंह को पानी से धो लें। इस प्रक्रिया को दिन में दो बार दोहराएं।

#2 नमक और पानी का घोल बनाकर करें गरारे नमक और पानी का घोल एक प्राकृतिक उपाय की तरह काम करता है, जो बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक गिलास गर्म पानी में एक चम्मच नमक मिलाकर घोल तैयार करें, फिर इससे गरारे करें। इससे सूजन कम होगी और दर्द में राहत मिलेगी। इसे दिन में दो बार इस्तेमाल करें। यह तरीका दांत की सफाई के साथ-साथ मसूड़ों को भी मजबूत बनाता है और बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करता है।

Advertisement

#3 अदरक का रस लगाएं अदरक का रस प्राकृतिक दर्द निवारक की तरह काम करता है। इसमें खास गुण होते हैं, जो सूजन कम करने और बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करते हैं। इसके लिए अदरक को कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें, फिर इसे दर्द वाले दांत पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद मुंह को पानी से धो लें। इसे दिन में दो बार दोहराएं। यह तरीका दांत की सफाई के साथ-साथ मसूड़ों को भी मजबूत बनाता है।

Advertisement

#4 तुलसी की पत्ती चबाएं तुलसी की पत्तियां विशेष गुणों से भरपूर होती हैं, जो दांतों की सफाई और बैक्टीरिया को खत्म करने में सहायक होती हैं। इसके लिए तुलसी की कुछ पत्तियां लें और उन्हें अच्छे से चबाएं ताकि उनका रस निकल जाए। इसे कुछ समय तक चबाते रहें, फिर पानी से धो लें। इससे न केवल दर्द कम होगा बल्कि मसूड़े भी मजबूत होंगे। यह तरीका दांतों की सफाई के साथ-साथ मसूड़ों को भी स्वस्थ रखता है।