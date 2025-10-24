हाथ-पैरों की सुन्नपन हो तो अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे, तुरंत हो जाएगा ठीक

हाथों और पैरों की सुन्नपन एक आम समस्या है, जो कई कारणों से हो सकती है। यह समस्या अक्सर लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने या खड़े रहने, रक्त के बहाव की कमी, नसों के दबाव या चोट के कारण होती है। आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं और अपने हाथों और पैरों को फिर से सक्रिय बना सकते हैं।

#1 गर्म पानी से सिकाई करें गर्म पानी से सिकाई करना हाथों और पैरों की सुन्नपन को दूर करने का एक असरदार तरीका हो सकता है। इसके लिए एक बाल्टी में गर्म पानी भरें और उसमें थोड़ा नमक मिलाएं। अब अपने हाथों और पैरों को इस पानी में 15-20 मिनट तक डुबोकर रखें। इससे रक्त का बहाव बेहतर होता है और सुन्नपन कम होती है। यह प्रक्रिया दिन में दो बार करने से अधिक फायदा मिल सकता है।

#2 सरसों के तेल से मालिश करें सरसों का तेल प्राकृतिक रूप से गर्म होता है और इसमें कई जरूरी तत्व होते हैं, जो नसों को आराम पहुंचाते हैं। इसके लिए थोड़े से सरसों के तेल को हल्का गर्म करें और फिर इसे अपने हाथों और पैरों पर अच्छे से मालिश करें। मालिश करने से पहले तेल को हल्का गर्म करना जरूरी है ताकि यह त्वचा में जल्दी समा सके और नसों को आराम मिले। इस प्रक्रिया को रोजाना रात में सोने से पहले करें।

#3 अदरक का रस पिएं अदरक का रस प्राकृतिक रूप से सूजन कम करने वाला होता है, जो हाथों और पैरों की सुन्नपन को दूर करने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक कप गर्म पानी में थोड़ा अदरक का रस मिलाएं और इसे सुबह खाली पेट पिएं। इससे न केवल आपकी पाचन क्रिया बेहतर होगी बल्कि नसों को भी आराम मिलेगा। अदरक का रस पीने से शरीर में रक्त का बहाव भी बेहतर होता है, जिससे सुन्नपन कम होती है।

#4 हल्दी का दूध पिएं हल्दी का दूध सूजन कम करने वाले गुणों से भरपूर होता है, जो हाथों और पैरों की सुन्नपन को दूर करने में सहायक हो सकता है। इसके लिए एक गिलास गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीएं। इससे न केवल आपकी नसों को आराम मिलेगा बल्कि शरीर में रक्त का बहाव भी बेहतर होगा, जिससे सुन्नपन कम होगी। इस उपाय को नियमित रूप से अपनाने से आपको जल्दी राहत मिल सकती है और आपकी नसें स्वस्थ रहेंगी।