खांसी की समस्या से राहत दिलाने में सहायक हैं ये घरेलू नुस्खे

खांसी एक आम समस्या है, जो किसी भी मौसम में हो सकती है। यह समस्या ठंड, गले में खराश या एलर्जी के कारण होती है। खांसी होने पर गले में जलन होती है और बार-बार खांसी आने लगती है, जिससे आराम नहीं मिलता है। इस लेख में हम कुछ असरदार घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिनसे आप खांसी से जल्दी राहत पा सकते हैं और अपने गले को शांत रख सकते हैं।

#1 शहद का सेवन करें शहद एक प्राकृतिक उपाय है, जो खांसी के इलाज में बहुत कारगर है। रात को सोने से पहले एक चम्मच शहद का सेवन करने से गले की जलन कम होती है और नींद भी अच्छी आती है। शहद में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर की सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं और खांसी को दूर करते हैं। इसके अलावा शहद में ऐसे गुण होते हैं, जो संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं।

#2 अदरक और तुलसी की चाय पिएं अदरक और तुलसी की चाय खांसी के लिए बहुत फायदेमंद होती है। अदरक में ऐसे तत्व होते हैं, जो जलन को कम करते हैं। तुलसी में ऐसे तत्व होते हैं, जो संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। एक कप पानी में कुछ टुकड़े अदरक के डालकर उबालें, फिर उसमें कुछ पत्तियां तुलसी की डालें और इसे 5 मिनट तक पकने दें। अब इसमें थोड़ी शक्कर डालकर पिएं।

#3 नमक वाले पानी से गरारे करें नमक वाले पानी से गरारे करने से गले की जलन कम होती है और राहत मिलती है। एक गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर इसका इस्तेमाल करें। इससे कीटाणु खत्म होते हैं और गले की सफाई होती है। इस उपाय को दिन में दो बार करें ताकि जल्दी आराम मिले। इससे गले की सूजन भी कम होती है और खांसी की समस्या में राहत मिलती है।

#4 प्याज का रस लगाएं प्याज का रस भी खांसी के इलाज में मददगार होता है। प्याज में ऐसे गुण होते हैं, जो संक्रमण से लड़ने में सहायक होते हैं। प्याज को काटकर उसका रस निकाल लें और इसे थोड़ी शक्कर मिलाकर खाएं या इसे पानी में मिलाकर पिएं। इससे गले की जलन कम होती है और खांसी में राहत मिलती है। इस उपाय को दिन में दो बार करें ताकि जल्दी आराम मिले।