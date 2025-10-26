रोजाना अदरक का पानी पीते हैं? जानें इसका शरीर पर असर

अदरक का पानी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। यह पाचन को सुधारने, शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाने और शरीर को साफ रखने में मदद करता है। हालांकि, इसका अधिक सेवन कई दुष्प्रभाव भी ला सकता है। अदरक के पानी में मौजूद तत्व शरीर को गर्म रखते हैं और इससे कई समस्याएं हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि अदरक के पानी का अधिक सेवन करने से कौन-कौन सी समस्याएं हो सकती हैं।

#1 पेट में जलन होना अदरक के पानी में मौजूद तत्व पेट के एसिड को बढ़ा सकते हैं, जिससे पेट में जलन या खट्टी डकारें आ सकती हैं। अगर आपको पहले से ही पेट संबंधी समस्याएं हैं तो अदरक के पानी का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें, खासतौर से अगर आपको गैस या अल्सर की समस्या हो तो अदरक के पानी से दूर रहें।

#2 दस्त लगना अदरक का पानी पाचन को सुधारता है, लेकिन इसका अधिक सेवन दस्त का कारण बन सकता है। अदरक में मौजूद गर्म तासीर दस्त का कारण बन सकती है, खासतौर से अगर आप इसे खाली पेट पीते हैं। अगर आपको पहले से ही दस्त की समस्या है तो अदरक का पानी न पिएं। इसके अलावा अदरक के पानी का अधिक सेवन करने से पेट में ऐंठन और दर्द भी हो सकता है।

#3 ब्लड शुगर का असंतुलित होना अदरक का पानी ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में मदद करता है, लेकिन इसका अधिक सेवन करने से इसका स्तर असंतुलित हो सकता है, खासतौर से अगर आप इसे किसी अन्य दवा के साथ लेते हैं तो इससे आपका ब्लड शुगर स्तर बहुत कम हो सकता है, जो खतरनाक हो सकता है। इसलिए अगर आप मधुमेह के मरीज हैं तो अदरक के पानी का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें।

#4 गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं न पिएं अदरक का पानी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अदरक के पानी का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे उनके और उनके बच्चे के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अदरक के पानी में मौजूद तत्व गर्भाशय को उत्तेजित कर सकते हैं, जिससे गर्भपात या समय से पहले प्रसव होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अदरक के पानी से पेट में जलन हो सकती है।