दिल्ली: प्रदूषण का स्तर बढ़ने से होने वाली समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं ये तरीके

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण छाती में बलगम, खांसी और सर्दी जैसी समस्याएं होने लगी हैं। प्रदूषण के कण हमारे शरीर के अंदर जाकर इन समस्याओं का कारण बनते हैं। इससे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप प्रदूषण से होने वाली छाती की दिक्कतों से राहत पा सकते हैं और खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।

#1 अदरक का करें सेवन अदरक में सूजन कम करने और शरीर को ताकत देने वाले गुण होते हैं, जो प्रदूषण के कारण होने वाली छाती की दिक्कतों से राहत दिला सकते हैं। लाभ के लिए अदरक का इस्तेमाल चाय या फिर सब्जियों में करें। इसके अलावा आप चाहें तो अदरक का रस भी पी सकते हैं। अदरक का रस पीने के लिए सबसे पहले एक अदरक का टुकड़ा कदूकस करके उसे एक गिलास पानी में मिलाएं, फिर इस मिश्रण का सेवन करें।

#2 तुलसी का उपयोग करें तुलसी का सेवन भी प्रदूषण के कारण होने वाली छाती की दिक्कतों से राहत दिला सकता है। लाभ के लिए तुलसी की पत्तियों का रस निकालकर उसमें शहद मिलाएं, फिर इस मिश्रण का सेवन करें। आप चाहें तो तुलसी की पत्तियों को पीसकर उसका पेस्ट बना लें, फिर उसे पानी में मिलाकर पीएं। इसके अलावा आप तुलसी की पत्तियों को पीसकर उसका पेस्ट बना लें, फिर उसमें एक चुटकी काली मिर्च पाउडर मिलाकर इसका सेवन करें।

#3 हल्दी का करें सेवन हल्दी में सूजन कम करने और शरीर को ताकत देने वाले गुण होते हैं, जो प्रदूषण के कारण होने वाली छाती की दिक्कतों से राहत दिला सकते हैं। लाभ के लिए गर्म दूध में एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर इसका सेवन करें। इससे आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता भी मजबूत होगी और आप प्रदूषण के प्रभाव से सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा आप चाहें तो भोजन में हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं।

#4 लहसुन का करें इस्तेमाल लहसुन में सूजन कम करने और शरीर को ताकत देने वाले गुण होते हैं, जो प्रदूषण के कारण होने वाली छाती की दिक्कतों से राहत दिला सकते हैं। लाभ के लिए लहसुन की दो-तीन कली को बारीक काटकर एक गिलास पानी में मिलाकर पी लें। आप चाहें तो लहसुन की कली को बारीक काटकर उसमें थोड़ा नींबू का रस मिलाकर इसका सेवन भी कर सकते हैं।