दिवाली पर अपने घर के मंदिर को सजाने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

दिवाली के मौके पर घर के मंदिर को सजाना एक खास परंपरा है। इस बार दिवाली पर अपने मंदिर को अलग लुक देने के लिए आप कई तरह के सजावट के सामान का उपयोग कर सकते हैं। इससे न केवल आपके मंदिर की सुंदरता बढ़ेगी, बल्कि यह आपके पूरे घर को भी रोशन करेगा। आइए हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिनसे आप अपने घर के मंदिर को दिवाली पर खूबसूरत बना सकते हैं।

#1 फूलों की मालाओं से सजाएं मंदिर का दरवाजा फूलों की मालाएं किसी भी मंदिर की सजावट का अहम हिस्सा होती हैं। आप गुलाब, गेंदे या चमेली जैसी खुशबूदार फूलों की मालाओं से अपने मंदिर के दरवाजे को सजा सकते हैं। इन फूलों की मालाओं से न केवल आपके मंदिर का दरवाजा आकर्षक लगेगा बल्कि पूरे कमरे में एक ताजगी भरी महक भी आएगी। इसके अलावा आप इन फूलों की मालाओं का उपयोग पूजा करते समय भी कर सकते हैं, जिससे पूजा का माहौल और भी खास बनेगा।

#2 दीयों और मोमबत्तियों से करें रोशनी दिवाली पर दीयों और मोमबत्तियों का उपयोग करना एक पुरानी परंपरा है, जो आज भी बहुत मायने रखती है। आप अपने मंदिर में अलग-अलग आकार और डिजाइन वाली दीयों और मोमबत्तियों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपका मंदिर रोशन रहेगा। इसके अलावा आप चाहें तो इन दीयों और मोमबत्तियों को रंग-बिरंगे कांच के डिब्बों में रखकर भी देख सकते हैं, जिससे वे और भी सुंदर लगेंगी।

#3 रंगोली बनाएं रंगोली बनाना एक पारंपरिक कला है, जिसे दिवाली के मौके पर हर कोई अपने घर के बाहर बनाता है। आप अपने मंदिर के सामने भी रंगोली बना सकते हैं, जिससे मंदिर की सुंदरता बढ़ जाएगी। इसके लिए आप अलग-अलग रंगों का उपयोग कर सकते हैं और अपनी पसंदीदा डिजाइन बना सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो फूलों या चावल की रंगोली भी बना सकते हैं, जिससे आपका मंदिर और भी आकर्षक लगेगा।

#4 दीवारों पर लगाएं चित्र या तस्वीरें अगर आपके मंदिर की दीवारें खाली हैं तो उन्हें भरने का यह सही समय है। आप अपने देवी-देवताओं की तस्वीरें या चित्र लगाकर अपनी दीवारों को सजाएं। इससे न केवल आपके मंदिर की सुंदरता बढ़ेगी बल्कि यह एक धार्मिक माहौल भी बनाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो दीवारों पर हल्का सा लाइटिंग प्रभाव भी डाल सकते हैं, जिससे तस्वीरें और भी आकर्षक लगेंगी और आपके मंदिर का लुक खास बनेगा।