सूखी खांसी से राहत दिलाने में कारगर हैं ये 5 घरेलू नुस्खे, ऐसे करें इस्तेमाल

सूखी खांसी एक आम समस्या है, जो कई कारणों से हो सकती है। यह गले की जलन, धूल-मिट्टी या धूम्रपान के कारण हो सकती है। इस समस्या से राहत पाने के लिए कई लोग दवाओं का सहारा लेते हैं, लेकिन कुछ घरेलू नुस्खे भी बेहद प्रभावी हो सकते हैं। इन नुस्खों में शहद, अदरक, तुलसी, नमक और भाप लेने जैसे उपाय शामिल हैं। आइए इन नुस्खों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

#1 शहद का सेवन करें शहद एक प्राकृतिक मिठास है, जो गले की जलन को कम करने में मदद कर सकता है। एक चम्मच शहद को गर्म पानी या चाय में मिलाकर पिएं। इससे गले को आराम मिलेगा और खांसी भी कम होगी। शहद में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। इसे रोजाना सुबह-शाम लेने से खांसी की समस्या में काफी राहत मिल सकती है।

#2 अदरक का रस निकालकर पिएं अदरक का रस प्राकृतिक रूप से सूजन कम करने वाला होता है। इसके लिए अदरक के कुछ टुकड़े लेकर उन्हें कदूकस कर लें और उसका रस निकालें। इस रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर इसे पिएं। इससे खांसी में आराम मिलेगा और गले की जलन भी कम होगी। अदरक का सेवन शरीर की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है। इसे नियमित रूप से लेने से खांसी की समस्या में काफी राहत मिल सकती है।

#3 तुलसी की पत्तियों का काढ़ा बनाकर पिएं तुलसी की पत्तियां ऐसे गुणों से भरपूर होती हैं, जो संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। इसके लिए तुलसी की कुछ पत्तियों को पानी में उबालें और उसमें थोड़ा सा नमक डालकर काढ़ा तैयार करें। इस काढ़े को गुनगुना करके पिएं। इससे खांसी में आराम मिलेगा और गले की जलन भी कम होगी। तुलसी का सेवन शरीर की सुरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करता है।

#4 नमक वाले पानी से गरारे करें नमक वाला पानी बैक्टीरिया को मारने और सूजन कम करने में मदद करता है। इसके लिए गुनगुने पानी में थोड़ा नमक मिलाकर गरारे करें। इससे गले की जलन कम होगी और खांसी में भी राहत मिलेगी। इस प्रक्रिया को दिन में दो बार करना फायदेमंद हो सकता है। नमक का सेवन शरीर की सुरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करता है। इसे नियमित रूप से लेने से खांसी की समस्या में काफी राहत मिलती है।