होली के रंगों से बालों को हो सकता है नुकसान, जानिए इन्हें सुरक्षित रखने के तरीके

रंगों का त्योहार होली अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आता है, लेकिन होली पर इस्तेमाल किए जाने वाले रंग केमिकल्स से भरे होते हैं, जो न सिर्फ सिर की त्वचा बल्कि बालों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में अगर आप अपने बालों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप होली के बाद भी अपने बालों को स्वस्थ रख सकते हैं।

#1 बालों को धोने से पहले तेल लगाएं अगर आप चाहते हैं कि होली वाले दिन आपके बाल रंगों के बुरे प्रभावों से सुरक्षित रहें तो सबसे पहले अपने बालों की जड़ों में नारियल या बादाम का तेल लगाएं। यह आपके बालों को एक सुरक्षात्मक परत प्रदान करेगा और रंगों को सिर की त्वचा और बालों की जड़ों तक पहुंचने से रोकेगा। इसके अतिरिक्त यह आपके बालों को नमी भी देगा और उन्हें टूटने से बचाएगा।

#2 सिर को ढककर रखें बालों को रंगों और गुलाल से सुरक्षित रखने के लिए उन्हें ढककर रखना सबसे अच्छा तरीका है। इसके लिए आप एक पुरानी टोपी या दुपट्टे को अपने सिर पर बांध सकते हैं। इससे न केवल आपके बाल सुरक्षित रहेंगे, बल्कि यह आपको एक स्टाइलिश लुक भी देगा। इसके अलावा अगर आप बालों को किसी तरह के नुकसान से बचाना चाहते हैं तो उन्हें ढककर रखना बेहतरीन उपाय है।

#3 होली के बाद सिर को हल्के गर्म पानी से धोएं होली के बाद अपने सिर को हल्के गर्म पानी से धोएं। इससे आपके सिर से रंग और गुलाल आसानी से निकल जाएंगे। इसके साथ ही सिर की जड़ों में लगा तेल भी साफ हो जाएगा। इसके बाद अपने बालों को किसी हल्के शैंपू से धोएं और फिर हल्के ठंडे पानी से नहाएं। इससे आपके सिर की गंदगी पूरी तरह से निकल जाएगी और आपके बाल भी साफ और तरोताजा महसूस होंगे।

#4 सिर की त्वचा पर लगाएं हेयर मास्क होली के बाद सिर की त्वचा को पोषण देने के लिए हेयर मास्क लगाना जरूरी है। इसके लिए आप घर पर ही केला, शहद और दही का हेयर मास्क बना सकते हैं। केला विटामिन्स और जरूरी तत्वों से भरपूर होता है, जो बालों को मजबूती देता है। शहद नमी बनाए रखता है और दही सिर की त्वचा को ठंडक पहुंचाता है। इन तीनों चीजों को मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें और फिर उसे अपने सिर पर लगाएं।