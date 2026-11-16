मधुमेह में सोया खाद्य पदार्थों का ज्यादा सेवन किडनी के स्वास्थ्य को करता है बेहतर-Â अध्ययन

अध्ययन के मुताबिक, जो प्रतिभागी अक्सर टोफू, मिसो सूप और नातो का सेवन करते थे, उनमें eGFRcys में कमी की दर उन लोगों की तुलना में कम थी, जो इनका सेवन नहीं करते।

आइसोफ्लेवोन्स का सेवन दोनों ही स्थितियों के कम होने से जुड़ा था, जबकि प्राथमिक विश्लेषण में नातो का सेवन एल्ब्यूमिनुरिया के कम होने से संबंधित पाया गया।

परिणामों से यह साबित नहीं होता कि सोया का सेवन बढ़ाने से किडनी की बीमारी को रोका जा सकता है।