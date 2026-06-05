रानीखेत की यात्रा में शामिल करें ये 5 खूबसूरत जगहें, मिलेगा यादगार अनुभव
क्या है खबर?
उत्तराखंड का रानीखेत अल्मोड़ा जिले का एक छोटा लेकिन खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहां की हरियाली और ठंडी हवाएं पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। रानीखेत का शांत माहौल इसे परिवार संग छुट्टियां मनाने या अकेले यात्रा के लिए आदर्श बनाते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक स्थल पर्यटकों को एक अलग ही अनुभव देते हैं। अगर आप भीड़-भाड़ से दूर सुकून भरी छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो रानीखेत आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है।
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झूलन देवी मंदिर
रानीखेत में स्थित झूलन देवी मंदिर एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर देवी कात्यायनी को समर्पित है, जो हिंदू कहानियों में एक अहम स्थान रखती हैं। इस मंदिर की खासियत इसकी वास्तुकला और शांतिपूर्ण माहौल है। यहां हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। अगर आप आध्यात्मिक अनुभव चाहते हैं तो इस मंदिर की यात्रा जरूर करें। यहां का माहौल आपको अंदर से सुकून देगा और आप आत्मिक शांति महसूस करेंगे।
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कालिका मंदिर
कालिका मंदिर देवी कालिका को समर्पित एक पुराना धार्मिक स्थल है। यह मंदिर पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यहां से पूरे रानीखेत का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। इस मंदिर की वास्तुकला बेहद आकर्षक है और यहां आकर मन को शांति मिलती है। अगर आप धार्मिक स्थलों में रुचि रखते हैं तो यह स्थान आपके लिए आदर्श हो सकता है। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपको अंदर से सुकून देगा।
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गोल्फ का मैदान
रानीखेत का गोल्फ का मैदान एशिया का सबसे पुराना गोल्फ का मैदान माना जाता है। यह जगह खेल प्रेमियों के लिए आदर्श स्थान है। यहां आप गोल्फ खेल सकते हैं या बस इसकी सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। इस मैदान के चारों ओर हरियाली और पहाड़ियों का नजारा बेहद खूबसूरत है। अगर आप खेलों में रुचि रखते हैं तो यह स्थान आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपको अंदर से सुकून देगी।
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मैग्जिम गार्डन मेमोरियल चिड़ियाघर
मैग्जिम गार्डन मेमोरियल चिड़ियाघर रानीखेत का एक प्रमुख आकर्षण स्थल है, जहां अलग-अलग प्रकार के जानवर और पक्षी देखे जा सकते हैं। यह चिड़ियाघर बच्चों समेत बड़ों के लिए भी रोचक है। यहां जानवरों की देखभाल अच्छी तरह से की जाती है और पर्यटकों को शिक्षाप्रद जानकारी प्रदान की जाती है। अगर आप अपने परिवार संग समय बिताना चाहते हैं तो यह स्थान आपके लिए आदर्श हो सकता है।
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कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर संग्रहालय
अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर संग्रहालय जरूर जाएं, जहां क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर प्रदर्शित होती है। यहां अलग-अलग प्राचीन वस्त्र, हथियार, शिलालेख आदि देखे जा सकते हैं, जो उस समय की झलक दिखाते हैं। इस संग्रहालय में कई प्रकार की प्राचीन वस्तुएं रखी हुई हैं, जिनसे आप क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को करीब से जान सकते हैं। यह स्थान इतिहास प्रेमियों के लिए बेहद रोचक साबित हो सकता है।