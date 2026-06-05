रानीखेत की यात्रा में शामिल करें ये 5 खूबसूरत जगहें, मिलेगा यादगार अनुभव

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गोल्फ का मैदान

रानीखेत का गोल्फ का मैदान एशिया का सबसे पुराना गोल्फ का मैदान माना जाता है। यह जगह खेल प्रेमियों के लिए आदर्श स्थान है। यहां आप गोल्फ खेल सकते हैं या बस इसकी सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। इस मैदान के चारों ओर हरियाली और पहाड़ियों का नजारा बेहद खूबसूरत है। अगर आप खेलों में रुचि रखते हैं तो यह स्थान आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपको अंदर से सुकून देगी।