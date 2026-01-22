शाम के समय इन 5 स्नैक्स का करें सेवन, रहेंगे फिट और स्वस्थ

शाम के समय कुछ लोग चाय या कॉफी के साथ बिस्किट या नमकीन खाना पसंद करते हैं, लेकिन इनका सेवन सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। इन चीजों के सेवन से वजन बढ़ने, ब्लड शुगर का स्तर बढ़ने और पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इनकी बजाय शाम के समय कुछ पौष्टिक स्नैक्स खाएं। आइए आज हम आपको शाम के समय खाए जाने वाले पांच पौष्टिक और सेहतमंद स्नैक्स के बारे में बताते हैं।

#1 ओट्स का चीला ओट्स का चीला शाम के समय खाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाने के लिए ओट्स को पानी में भिगोएं, फिर इसे पीस लें। अब इस मिश्रण में नमक, बारीक कटी हुई सब्जियां और थोड़ा-सा पानी डालकर घोल तैयार करें। इसके बाद तवे को गर्म करके उस पर थोड़ा-सा तेल डालकर घोल फैलाएं और इसे सुनहरा होने तक पकाएं। आखिर में इस चीले को हरी चटनी के साथ खाएं और इसका मजा लें।

#2 मूंगफली की चाट मूंगफली की चाट शाम के समय खाने के लिए पौष्टिक और सेहतमंद विकल्प है। इसे बनाने के लिए एक कटोरे में भुनी हुई मूंगफली, बारीक कटा प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च, अनार के दाने, थोड़ा-सा नींबू का रस और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण में थोड़ा-सा चाट मसाला और कुछ पत्तियां पुदीने की डालकर इसे परोसें। यह चाट स्वादिष्ट होने के साथ-साथ प्रोटीन का भी अच्छा स्त्रोत है।

#3 पालक की टिक्की पालक की टिक्की शाम के समय खाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाने के लिए उबले हुए आलू को मैश करें, फिर इसमें बारीक कटा हुआ पालक, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा-सा बेसन मिलाएं। अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तवे पर थोड़ा-सा तेल डालकर सुनहरा होने तक सेकें। आखिर में इन टिक्कियों को हरी चटनी के साथ खाएं और इसका आनंद लें।

#4 खजूर और बादाम की चाट खजूर और बादाम की चाट शाम के समय खाने के लिए पौष्टिक और सेहतमंद विकल्प है। इसे बनाने के लिए एक कटोरे में खजूर, बादाम और पिस्ता डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण में अनार के दाने, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा प्याज और थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाएं। यह चाट स्वादिष्ट होने के साथ-साथ फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर है, जो पाचन को सुधारने और वजन को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं।