पौष्टिक फल है चेरी, जानिए इसके सेवन से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ

चेरियों की खेती दुनिया के कई देशों में की जाती है। चेरी की खेती भारत के कुछ राज्यों में भी होती है और जम्मू-कश्मीर में चेरियों की सबसे अच्छी किस्म का उत्पादन होता है। चेरी का स्वाद खट्टा-मीठा होता है और पोषक तत्वों से भरपूर यह फल कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है। आइए जानते हैं कि रोजाना चेरी का सेवन करने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।

#1 वजन नियंत्रित करने में है सहायक अगर आप रोजाना एक कटोरी चेरी खाते हैं तो यह आपके वजन को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। इसका कारण है कि चेरी में कैलोरी कम और फाइबर की मात्रा अधिक होती है। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक पेट को भरा हुआ महसूस कराते हैं, जिससे ज्यादा खाने की इच्छा कम होती है। इसके अतिरिक्त चेरी में मीठे की मात्रा कम होती है, जो वजन नियंत्रित करने में सहायक है।

#2 दिल को स्वस्थ रखने में है कारगर रोजाना चेरी का सेवन करने से दिल को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है। इसका कारण है कि चेरी में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो शरीर में सूजन कम करने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा चेरी में मौजूद तत्व दिल को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसी के साथ चेरी में एक खास तत्व भी होता है, जो दिल को स्वस्थ रखने में लाभकारी है।

#3 नींद को सुधारने में है प्रभावी अगर आपको नींद से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो इसे सुधारने के लिए भी चेरी का सेवन किया जा सकता है। दरअसल, चेरी में एक खास हार्मोन होता है, जो नींद को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा चेरी में ऐसे गुण भी होते हैं, जो नींद को सुधारने में मदद कर सकते हैं। इसलिए सोने से पहले एक कटोरी चेरी का सेवन जरूर करें।

#4 शुगर के स्तर को कर सकती है नियंत्रित रोजाना एक कटोरी चेरी का सेवन शुगर के स्तर को नियंत्रित कर सकता है। चेरी में एक खास तत्व होता है, जो शुगर को नियंत्रित करने वाले गुणों की तरह काम करके रक्त में शक्कर के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा चेरी में ऐसे गुण होते हैं, जो शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में लाभकारी हो सकते हैं।