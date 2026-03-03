स्विट्जरलैंड की इन 4 सबसे खूबसूरत रेल यात्राओं का करें रुख, मिलेगा बहुत सुंदर नजारा

स्विट्जरलैंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहां की रेल यात्राएं पर्यटकों को अनोखे दृश्यों का आनंद लेने का मौका देती हैं। स्विट्जरलैंड में कई ऐसी रेल लाइनें हैं, जो आपको पहाड़ों से लेकर घाटियों तक, हर तरह के नजारों से गुजराती हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी रेल यात्राओं के बारे में बताते हैं, जो आपके सफर को यादगार बना देंगी। इनके दौरान आपको बहुत आनंद महसूस होगा।

#1 ग्लेशियर एक्सप्रेस ग्लेशियर एक्सप्रेस स्विट्जरलैंड की सबसे लंबी और ऊंची रेल यात्रा है, जो जर्माट्ट से डीजेन्स्ट तक जाती है। यह यात्रा लगभग 8 घंटे लंबी होती है। इसमें आपको बर्फ से ढके पहाड़ों, गहरी घाटियों और सुंदर झीलों के बीच से गुजरना पड़ता है। इस यात्रा का सबसे खास हिस्सा है कि इसके दौरान आपको 2,233 मीटर ऊंचे ब्रूनिग पास से भी गुजरना पड़ता है, जहां से बर्फीले पहाड़ों का शानदार दृश्य देखने को मिलता है।

#2 रेटियन रेलवे रेटियन रेलवे स्विट्जरलैंड की सबसे पुरानी रेल सेवाओं में से एक है, जिसकी शुरुआत 1889 में हुई थी। यह रेल मार्ग ग्रशेन से डेवोस तक जाता है, जहां से आपको हरे-भरे जंगलों, नीली झीलों और ऊंचे पहाड़ों का अनोखा दृश्य देखने को मिलता है। इस यात्रा के दौरान आप मशहूर झरने के पास से भी गुजरते हैं, जो अपने आप में बेहद खूबसूरत है। यहां से गुजरते हुए आप स्विट्जरलैंड की प्राकृतिक सुंदरता का पूरा आनंद ले सकते हैं।

#3 ब्रुनिग लाइन ब्रुनिग लाइन ज्यूरिख से लुसेर्न तक जाती है, जो स्विट्जरलैंड के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है। इस मार्ग पर चलने वाली ट्रेनों में आरामदायक सीटें उपलब्ध रहती हैं, जिससे यात्रा करना आरामदायक होता है। इस मार्ग पर बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे-भरे जंगलों, नीली झीलों और छोटे-छोटे गांवों का अनोखा दृश्य देखने को मिलता है। इस यात्रा का सबसे खास हिस्सा है कि यहां से गुजरते हुए आप स्विट्जरलैंड की प्राकृतिक सुंदरता का पूरा आनंद ले सकते हैं।

