लिस्बन के तटीय स्थलों की यात्रा का बना रहे हैं प्लान? इन 5 जगहों का करें रुख
पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन एक खूबसूरत शहर है, जो अपने ऐतिहासिक स्थलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां की तटीय रेखा समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, जो इसे और भी आकर्षक बनाती है। अगर आप समुद्र तटों पर समय बिताना चाहते हैं तो लिस्बन आपके लिए आदर्श स्थान हो सकता है। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगी। आइए लिस्बन के 5 बेहतरीन तटीय स्थलों के बारे में जानें।
#1
बेलेम टॉवर
बेलेम टॉवर लिस्बन के सबसे प्रसिद्ध प्रतीकों में से एक है। यह टॉवर टागस नदी के किनारे स्थित है और इसका निर्माण 16वीं सदी में हुआ था। यह एक ऐतिहासिक जगह है, जहां से आप नदी के सुंदर दृश्य देख सकते हैं। यहां आने वाले लोग इसकी ऊपरी मंजिल से पूरे क्षेत्र का नजारा देख सकते हैं। इसके अलावा टॉवर के पास ही बेलेम मठ भी है, जो विश्व धरोहर स्थल है।
#2
कैस कैस कापारिका समुद्र तट
कैस कैस कापारिका समुद्र तट लिस्बन से कुछ ही दूरी पर स्थित एक लोकप्रिय समुद्र तट है। यहां का साफ पानी और सुनहरी रेत लोगों को आकर्षित करती है। यह जगह परिवार संग समय बिताने या दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए आदर्श है। यहां आप तैराकी कर सकते हैं या बस रेत पर बैठकर धूप सेंक सकते हैं। इसके अलावा यहां कई कैफे और भोजनालय भी हैं, जहां आप स्थानीय खाने का आनंद ले सकते हैं।
#3
मार्गारीटा समुद्र तट
मार्गारीटा समुद्र तट लिस्बन के पास स्थित एक छोटा, लेकिन खूबसूरत समुद्र तट है। यह जगह शांति और आराम की तलाश करने वालों के लिए बेहतरीन है। यहां का नीला पानी और हरी-भरी हरियाली आपको सुकून का अनुभव कराएगी। इसके अलावा यहां आप सूर्योदय और सूर्यास्त का बेहद सुंदर नजारा देख सकते हैं। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता इसे एक आदर्श स्थान बनाती है, जहां आप अपनी यात्रा का पूरा आनंद ले सकते हैं।
#4
क्रोमोनार समुद्र तट
क्रोमोनार समुद्र तट लिस्बन से थोड़ी दूर स्थित एक सुंदर समुद्र तट है। यह जगह अपनी साफ-सफाई और सुविधाओं के लिए जानी जाती है। यहां आप विभिन्न जल खेल गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, जैसे कि पैरासेलिंग और जेट स्कीइंग आदि। इसके अलावा यहां कई कैफे और भोजनालय भी हैं, जहां आप स्थानीय खाने का स्वाद ले सकते हैं। यहां का नीला पानी और सुनहरी रेत लोगों को आकर्षित करती है।
#5
सिटोबोया समुद्र तट
सिटोबोया समुद्र तट लिस्बन के पास स्थित एक शांतिपूर्ण समुद्र तट है, जो प्रकृति प्रेमियों को बहुत पसंद आता है। यहां का नीला पानी और हरी-भरी हरियाली आपको सुकून का अनुभव कराएगी। इसके अलावा यहां आप सूर्योदय और सूर्यास्त का बेहद सुंदर नजारा देख सकते हैं। इन सभी कारणों से लिस्बन के ये तटीय स्थल आपकी यात्रा को यादगार बनाने वाले हैं। ये सभी स्थान इतने सुंदर हैं कि इनकी खूबसूरती आपकी आखों में बस जाएगी।