लाल पांडा से लेकर लामा तक: ये 5 जानवर नहीं होते हैं खतरनाक

कुछ जानवरों को देखकर लगता है कि वे खतरनाक और जहरीले होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई जानवर दिखने में अजीब होते हैं, लेकिन वे बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होते। उदाहरण के लिए आये-आये, तितली, ओपोस्सम और लाल पांडा जैसे जानवरों को ही देख लीजिए। इनकी तरह ही कई अजीबोगरीब जानवर हैं, जो हानिकारक नहीं हैं। आइए आज ऐसी ही पांच अजीबोगरीब और बेहतरीन जानवरों के बारे में जानते हैं।

#1 आये-आये आये-आये को फिलहाल दुनिया के सबसे अजीब दिखने वाले जानवर के तौर पर जाना जाता है। यह मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक अनोखा दिखने वाला जानवर है। इसकी लंबी उंगलियां और अजीब आकार इसे अन्य जानवरों से अलग बनाते हैं। हालांकि, यह पूरी तरह से हानिकारक होता है और इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं बनता। आये-आये अपने लंबे अंगूठे का उपयोग करके पेड़ों में छेद करके कीड़े निकालता है और उन्हें खाता है।

#2 तितली तितलियां दिखने में बेहद खूबसूरत होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ तितलियां जहरीली भी होती हैं? हालांकि, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि सभी तितलियां जहरीली होती हैं। कई प्रकार की तितलियां पूरी तरह से हानिकारक होती हैं और उनके पास कोई जहर नहीं होता। इसलिए किसी भी तितली को देखकर यह न मानें कि वह जहरीली ही होगी। इसके लिए वैज्ञानिक परीक्षण जरूरी होते हैं।

#3 ओपोस्सम ओपोस्सम उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले एक प्रकार के जानवर होते हैं। ये दिखने में काफी अजीब लगते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से हानिकारक होते हैं। ओपोस्सम अपने शरीर को डरावना दिखाकर संभावित खतरों से बचने की कोशिश करते हैं। इनका लार कुछ ऐसा होता है, जो कीटाणुओं को खत्म करता है, जिससे ये कई बीमारियों का इलाज भी करते हैं। इसलिए इन्हें हानिकारक समझना गलत है।

#4 लाल पांडा लाल पांडा को देखकर लगता है कि यह भालू की तरह है, लेकिन यह पूरी तरह से अलग प्रजाति का जानवर होता है। लाल पांडा हिमालयन ब्लैक पैंथर की तरह दिखता है, लेकिन यह बिल्कुल अलग होता है। ये पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं और इनका मुख्य आहार बांस होता है। इसके अलावा ये अपने पंजों का इस्तेमाल करके पेड़ों पर चढ़ते हैं और अपने पंजों से ही खाना खाते हैं।