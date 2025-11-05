फूलगोभी से छिपे कीड़े बाहर निकालने के लिए अपनाएं ये 5 हैक्स

फूलगोभी में कीड़े होना सामान्य बात है, जो अक्सर सब्जी की सफाई में परेशानी का कारण बनती है। इनकी वजह से कई लोग फूलगोभी का सेवन करने से कतराते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनकी मदद से आप इन कीड़ों को आसानी से पहचान सकते हैं और उन्हें हटाकर फूलगोभी को साफ कर सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी सब्जी को सुरक्षित और सेहतमंद बना सकते हैं।

#1 नमक और पानी का घोल फूलगोभी से कीड़े निकालने का सबसे आसान तरीका है नमक और पानी का घोल बनाना। इसके लिए एक बड़े बर्तन में गर्म पानी लें और उसमें नमक मिलाएं। अब इस घोल में फूलगोभी को 15-20 मिनट तक डालकर छोड़ दें। नमक का घोल कीड़ों को बाहर निकालने में मदद करेगा और फूलगोभी को साफ करेगा। इसके बाद फूलगोभी को ठंडे पानी से धो लें ताकि सभी नमक हट जाएं और यह खाने के लिए तैयार हो सके।

#2 सिरका और पानी का मिश्रण फूलगोभी से कीड़े निकालने के लिए सिरका और पानी का मिश्रण भी उपयोगी हो सकता है। इसके लिए एक बड़े बर्तन में गर्म पानी लें और उसमें सिरका मिलाएं, फिर इस मिश्रण में फूलगोभी को 10-15 मिनट तक डालकर छोड़ दें। सिरका कीड़ों को खत्म कर देगा और फूलगोभी को साफ करेगा। इसके बाद फूलगोभी को ठंडे पानी से धो लें ताकि सभी सिरका हट जाएं और यह खाने के लिए तैयार हो सके।

#3 गर्म पानी का उपयोग करें गर्म पानी का उपयोग करके भी आप फूलगोभी से कीड़े निकाल सकते हैं। इसके लिए एक बड़े बर्तन में गर्म पानी भरें और उसमें फूलगोभी को 10-15 मिनट तक डालकर छोड़ दें। गर्म पानी कीटाणुओं को खत्म करता है और कीड़ों को बाहर निकालता है। इसके बाद फूलगोभी को ठंडे पानी से धो लें ताकि सभी कीड़े हट जाएं और यह खाने के लिए तैयार हो सके। इस तरीके से फूलगोभी की सफाई भी आसान हो जाती है।

#4 खाने के सोडे का घोल खाने के सोडे का घोल भी फूलगोभी से कीड़े निकालने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक बड़े बर्तन में गर्म पानी लें और उसमें खाने का सोडा मिलाएं, फिर इस घोल में फूलगोभी को 10-15 मिनट तक डालकर छोड़ दें। खाने का सोडा कीटाणुओं को खत्म करता है और कीड़ों को बाहर निकालता है। इसके बाद फूलगोभी को ठंडे पानी से धो लें ताकि सभी कीड़े हट जाएं और यह खाने के लिए तैयार हो सके।