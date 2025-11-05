सर्दियों में आप इन तरीकों से कर सकते हैं सड़क के कुत्तों की मदद

सर्दियों में आप इन तरीकों से कर सकते हैं सड़क के कुत्तों की मदद
क्या है खबर?
सर्दी का मौसम सड़क पर रहने वाले कुत्तों के लिए कठिन होता है। इस मौसम में उनके लिए बाहर रहना और भीषण सर्दी का सामना करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको इन बेजुबान कुत्तों पर दया आती है तो उनकी मदद करें। सर्दियों में उन्हें गर्म रखने के लिए कुछ प्रयास करें, ताकि वे स्वस्थ और खुशहाल रह सकें। आप इन टिप्स का पालन करके सड़क पर रहने वाले कुत्तों को ठंड से बचा सकते हैं।
#1
कुत्तों के लिए घर बनाएं
अगर आपके घर के आसपास आवारा कुत्ते रहते हैं तो उनके लिए एक कुत्तों का घर बनाएं। इसे बनाने के लिए आप पुराने लकड़ी के बक्से या प्लास्टिक के ड्रम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका आकार ऐसा रखें कि उसमें एक या दो कुत्ते आराम से लेट सकें। इसके बाद इसे किसी सुरक्षित जगह पर रखें, जहां ज्यादा हवा न चलती हो। इस घर के अंदर कंबल या दरी जरूर बिछा दें।
#2
गर्म कपड़े दें
अगर आप कुत्तों के लिए घर नहीं बना सकते हैं तो उन्हें गर्म कपड़े ही दें। आप कुत्तों को टी-शर्ट पहना सकते हैं, जो ज्यादा मोटी न हो। उन्हें स्वेटर पहनाने से परहेज करें, वर्ना उनकी त्वचा पर एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा आप अपने घर के पुराने कपड़े भी कुत्तों की मदद के लिए दे सकते हैं। कपड़ों के साथ-साथ उनके लिए चादर और कंबल का भी बंदोबस्त करें, जिन्हें ओढ़ कर वे लेट सकें।
#3
गर्म भोजन दें
सर्दियों में सड़क पर रहने वाले कुत्तों को गर्म भोजन देना भी उनकी मदद करने का अच्छा तरीका होगा। इससे न केवल वे स्वस्थ रहेंगे, बल्कि ठंड से भी बचे रहेंगे। आप उन्हें गर्म पानी में पका हुआ चावल, दाल या सादी सब्जियां दे सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें सूखे भोजन को गर्म पानी में भिगोकर भी दे सकते हैं। इससे उनका भोजन आसानी से पच जाएगा और उनके शरीर को गर्माहट भी मिलेगी।
#4
उनके लिए रखें गर्म पानी
चाहे सर्दी हो या गर्मी, कुत्तों के लिए पानी पीते रहना जरूरी होता है। हालांकि, ठंडा पानी पी कर वे बीमार पड़ सकते हैं। ऐसे में अपने घर के बाहर एक बड़े बर्तन में गुनगुना पानी रख दें। उसे समय-समय पर दोबारा गर्म करते रहें और बदलते रहें। इस पानी को पी कर उनका शरीर हाइड्रेटेड भी रहेगा और वे बीमारियों से भी बचे रहेंगे। गुनगुना पानी उन्हें राहत का एहसास दिला देगा।