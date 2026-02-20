सोने से पहले स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए अपनाएं ये 5 आदतें

आजकल के डिजिटल युग में स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, खासकर सोने से पहले स्क्रीन टाइम का असर नींद पर पड़ता है। यह आंखों की रोशनी को प्रभावित कर सकता है और नींद की गुणवत्ता को भी खराब कर सकता है। इसलिए सोने से पहले स्क्रीन टाइम को कम करना जरूरी है। आइए कुछ ऐसी आदतें जानते हैं, जिन्हें अपनाकर आप सोने से पहले अपने स्क्रीन टाइम को कम कर सकते हैं।

#1 स्क्रीन की रोशनी को कम करें अपने उपकरण की स्क्रीन की रोशनी को कम करें। ज्यादा रोशनी आंखों पर जोर डालती है और नींद में खलल डालती है। रात के समय हमेशा कम रोशनी पर ही काम करें ताकि आपकी आंखों को आराम मिले। इसके लिए आप अपने उपकरण में रात वाला मोड चालू कर सकते हैं, जिससे स्क्रीन की रोशनी नरम हो जाती है और नींद में बाधा कम होती है। इससे आपकी नींद की गुणवत्ता भी बेहतर होती है।

#2 नीली रोशनी फिल्टर का इस्तेमाल करें नीली रोशनी फिल्टर का इस्तेमाल करना भी फायदेमंद हो सकता है। नीली रोशनी हमारी नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करती है और इसे कम करने से बेहतर नींद मिल सकती है। कई स्मार्टफोन और लैपटॉप में पहले से ही यह सुविधा होती है, जिसे आप आसानी से चालू कर सकते हैं। इसके अलावा आप अलग से नीली रोशनी फिल्टर स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लगा सकते हैं। इससे आपकी आंखों को आराम मिलता है और नींद में बाधा कम होती है।

Advertisement

#3 उपकरण को चार्जिंग पर न लगाएं सोते समय अपने उपकरण को चार्जिंग पर न लगाएं। यह आदत न केवल खतरनाक हो सकती है बल्कि आपकी नींद को भी खराब कर सकती है। चार्जिंग करते समय उपकरण गर्म हो जाता है, जिससे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा चार्जिंग करते समय अक्सर सूचनाएं आती रहती हैं, जो आपकी नींद को बाधित करती हैं। इसलिए सोने से पहले अपने उपकरण को चार्ज कर लें ताकि रात को आपको कोई दिक्कत न हो।

Advertisement

#4 किताब पढ़ें या ध्यान करें सोने से पहले किताब पढ़ना या ध्यान करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे आपका मन शांत होता है और नींद अच्छी आती है। किताब पढ़ने से न केवल ज्ञान बढ़ता है बल्कि दिमाग भी शांत होता है। ध्यान करने से तनाव कम होता है और मनोबल बढ़ता है। इन दोनों आदतों को अपनाकर आप अपने सोने के समय को अधिक उपयोगी बना सकते हैं और सुबह तरोताजा महसूस करेंगे। इनसे आपकी नींद की गुणवत्ता भी बेहतर होती है।