रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं ये 5 हरी सब्जियां

शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उसे कई बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है और इसे मजबूत करने के लिए खान-पान का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में हरी सब्जियां अहम भूमिका निभा सकती हैं क्योंकि इनमें कई ऐसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती देने में सहायक हैं। आइए आज हम आपको कुछ हरी सब्जियों के बारे में बताते हैं।

#1 पालक पालक एक ऐसी हरी पत्तेदार सब्जी है, जो विटामिन-A, विटामिन-C, विटामिन-K, फोलेट, आयरन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होती है। ये सभी पोषक तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती देने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा पालक में एंटी-ऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए पालक को अपनी डाइट में शामिल करें और इसे हल्का भूनकर या उबालकर खाएं।

#2 ब्रोकली ब्रोकली एक और पोषक तत्वों से भरपूर सब्जी है, जो विटामिन-C, विटामिन-K, फाइबर और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है। ये सभी पोषक तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती देने में सहायक हैं। ब्रोकली में मौजूद कुछ खास तत्व भी शरीर की सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए इसे कच्चा या हल्का भूनकर खाएं। आप चाहें तो इससे सूप या सब्जी भी बना सकते हैं।

#3 मेथी मेथी एक ऐसी पत्तेदार सब्जी है, जो फाइबर, आयरन, कैल्शियम और विटामिन-C से भरपूर होती है। ये सभी पोषक तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती देने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा मेथी में कुछ ऐसे गुण भी होते हैं, जो शरीर की सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए मेथी को अपनी डाइट में शामिल करें और इसे हल्का भूनकर या उबालकर खाएं।

#4 करीपत्ता करीपत्ता एक और पौष्टिक पत्तेदार सब्जी है, जो विटामिन-A, विटामिन-C, फोलेट और आयरन से भरपूर होती है। ये सभी पोषक तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती देने में सहायक हैं। करीपत्ते में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट गुण भी शरीर की सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए करीपत्ते को अपनी डाइट में शामिल करें और इसे हल्का भूनकर या उबालकर खाएं। आप चाहें तो इससे चटनी या सब्जी भी बना सकते हैं।