मानसून के दौरान ग्रीस के नींबू चावल सूप का लें मजा, मन को कर देगा तृप्त
क्या है खबर?
ग्रीस का नींबू चावल सूप एक बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक पेय है। यह न केवल आपके शरीर को ताजगी देता है, बल्कि इसमें नींबू के ताजगी भरे गुण भी होते हैं, जो आपको तरोताजा महसूस कराते हैं। इस सूप को बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसका स्वाद और स्वास्थ्य लाभ इसे बहुत खास बनाते हैं। आइए इस सूप को बनाने के लिए जरूरी चीजें और इसकी रेसिपी जानते हैं।
सामग्री
नींबू चावल सूप बनाने के लिए जरूरी सामग्री
इस व्यंजन के लिए आपको एक कप चावल, 4 कप पानी, एक कप दूध, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस, एक छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, नमक और काली मिर्च स्वादानुसार, थोड़ा-सा बारीक कटा धनिया, एक या 2 करी पत्ते, थोड़ा-सा घी या तेल और एक या 2 चम्मच चीनी (वैकल्पिक) चाहिए होगी।
इन सभी चीजों का उपयोग करके आप एक बेहतरीन ग्रीक नींबू चावल सूप बना सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होगा।
#1
चावल पकाने से करें शुरूआत
सबसे पहले चावल को अच्छे से धोकर पानी में भिगो दें। इसके बाद एक बर्तन में 4 कप पानी डालकर उबालें, फिर उसमें धोए हुए चावल डालें।
चावल को मध्यम आंच पर पकने दें और जब वे नरम हो जाएं तो गैस बंद कर दें।
यहां ध्यान रखें कि पानी पूरी तरह से सूखना नहीं चाहिए, ताकि चावल में थोड़ा-सा तरल बना रहे, जिससे सूप में मिलाने पर यह अच्छी तरह मिल सके।
#2
सूप का बेस तैयार करें
अब एक कढ़ाई में थोड़ा-सा घी या तेल गर्म करें और उसमें करी पत्तियां डालें। जब वे कुरकुरी हो जाएं तो अदरक का पेस्ट डालें और उसे हल्का भूनें, ताकि उसकी कच्ची महक चली जाए।
इसके बाद इसमें 2 कप पानी डालकर उबाल लें। अब इसमें नमक और काली मिर्च मिलाएं।
आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा चीनी भी मिला सकते हैं, ताकि सूप में थोड़ी मिठास आए। इसके बाद इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकने दें।
#3
दूध और नींबू का रस मिलाएं
जब सूप का पानी अच्छे से उबल जाए तो इसमें एक कप दूध मिलाएं और फिर इसमें 2 बड़े चम्मच नींबू का रस डालें। यह सूप को एक ताजगी भरा स्वाद देगा और इसे और भी पौष्टिक बनाएगा।
अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर कुछ मिनट तक पकाएं, ताकि सभी चीजें अच्छे से मिल जाएं। यहां ध्यान रखें कि सूप को ज्यादा देर तक न पकाएं, ताकि उसकी पोषण मूल्य कम न हो।