मानसून के दौरान ग्रीस के नींबू चावल सूप का लें मजा, मन को कर देगा तृप्त

इस व्यंजन के लिए आपको एक कप चावल, 4 कप पानी, एक कप दूध, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस, एक छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, नमक और काली मिर्च स्वादानुसार, थोड़ा-सा बारीक कटा धनिया, एक या 2 करी पत्ते, थोड़ा-सा घी या तेल और एक या 2 चम्मच चीनी (वैकल्पिक) चाहिए होगी।

इन सभी चीजों का उपयोग करके आप एक बेहतरीन ग्रीक नींबू चावल सूप बना सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होगा।