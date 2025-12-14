दिल से फूडी हैं फुटबॉल स्टार लियोनल मेसी, ये हैं उनके पसंदीदा पकवान

फुटबॉल के सितारे लियोनल मेसी भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान वह युवा फुटबॉल क्लीनिकों और एक पैडल टूर्नामेंट में भाग लेने वाले हैं। 13 दिसंबर को उन्होंने कोलकाता में अपनी मूर्ती का उदघाटन किया था और 14 दिसंबर को हैदराबाद में बच्चों संग फूटबाल खेलते नजर आए थे। अब वह मुंबई रवाना होने वाले हैं। सबके चहीते मेसी दिल से फूडी हैं और आज हम आपको उनके पसंदीदा पकवानों के बारे में बताएंगे।

#1 मेसी को सबसे ज्यादा पसंद है अर्जेंटीना का खान-पान मेसी दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी होने के बावजूद दिल से बेहद सरल इंसान हैं। उन्होंने कई बार यह बताया है कि उन्हें अर्जेंटीना का सादा खाना ही सबसे अच्छा लगता है। उन्हें 'असाडो' नाम का पकवान सबसे ज्यादा पसंद है, जो अर्जेंटीना का पारंपरिक बारबेक्यू है। इसके अलावा वह 'मिलानेसा नेपोलिटाना' भी बड़े ही चाव से खाते हैं। ये तले हुए कटलेट होते हैं, जिन्हें टमाटर के सॉस और मोजरेला चीज के साथ परोसा जाता है।

#2 मीठे के बड़े शौकीन हैं मेसी मेसी ने कई इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है कि वह मीठे के बड़े शौकीन हैं। उन्होंने खुद बताया है कि उन्हें आइसक्रीम, चॉकलेट और दुलचे डी लेचे बहुत पसंद आते हैं। मेसी ने कहा था, "मुझे मीठी चीजें बहुत पसंद हैं, मुझे उनसे प्यार है। मैं कम खाने की कोशिश करता हूं, लेकिन कभी-कभी मुझे यह अच्छा लगता है।" वह अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए कम मीठा खाते हैं, लेकिन इससे उन्हें खुशी मिलती है।

Advertisement

#3 बड़े चाव से खाते हैं पिज्जा मेसी अपनी सेहत को लेकर हमेशा जागरूक रहते हैं, लेकिन कभी-कभी चीट मील भी ले लेते हैं। उनके चीट मील में पिज्जा शामिल रहता है, जो इटली का पारंपरिक पकवान है। 2023 में उन्होंने मियामी के एक पिज्जेरिया के पिज्जा की तस्वीर पोस्ट की थी, जो चर्चा का विषय बन गई थी। उनके पिज्जा पर टमाटर, प्याज, पेस्तो और जैतून की टॉपिंग की गई थीं। हालांकि, उसमें ज्यादा चीज न होने की वजह से वह पौष्टिक भी था।

Advertisement