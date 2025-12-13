क्रिसमस के जश्न के दौरान महिलाएं पहन सकती हैं ये लाल आउटफिट, लगेंगी सबसे सुंदर
क्या है खबर?
दिसंबर शुरू होते ही लोग क्रिसमस का इंतजार करते हैं, जो 25 तारीख को पड़ता है। इस खास पर्व पर पूरी दुनिया रौशनी से जगमगा उठती है और हर तरफ क्रिसमस ट्री सजी नजर आती हैं। महिलाओं के लिए यह सजने-संवरने का शानदार मौका भी होता है। इस त्योहार पर लाल कपड़े पहनने का चलन रहता है। आज के फैशन टिप्स में हम आपको क्रिसमस के लिए 5 ट्रेंडी लाल आउटफिट बताएंगे, जिनमें आप सबसे सुंदर दिखेंगी।
#1
लाल स्वेटर के साथ स्कर्ट
क्रिसमस पर स्वेटर पहनने की परंपरा होती है, जिसका फायदा उठाते हुए आप शानदार आउटफिट बना सकती हैं। आप लाल रंग का स्वेटर चुन सकती हैं, जो या तो क्रॉप हो या आपके साइज से थोड़ा बड़ा हो। इसके साथ काले रंग की मिनी स्कर्ट पहनें, जो या तो फिटिंग की हो या फिर टेनिस स्कर्ट हो। इसके साथ फ्लीस लेगिंग पहनें, जो पैरों को गर्म रखेंगी। लुक को पूरा करने के लिए लाल या काले लंबे बूट्स पहन लें।
#2
लाल मिनी ड्रेस
क्रिसमस जैसे खास त्योहार पर मिनी ड्रेस पहनना तो बनता है। अगर वह लाल रंग की हो तब तो आप आकर्षण का केंद्र बन जाएंगी। अपने लिए फ्रॉक जैसी लाल मिनी ड्रेस खरीदें, जिसकी बाजू रिब्बन वाली हों या फिर प्रिंसेस जैसी हों। इसके साथ बालों का मेसी जूड़ा बनाएं और गले में पेंडेंट वाला हार पहन लें। इस लुक के साथ आपको हील वाली सैंडल पहननी चाहिए, जो लंबाई बढ़ाएंगी और शानदार भी दिखेंगी।
#3
लाल मिडी ड्रेस
अगर आप क्रिसमस पर रात के वक्त किसी पार्टी में जाने वाली हैं तो लाल रंग की मैक्सी या मिडी ड्रेस चुनें। ड्रेस की लंबाई घुटनों से नीचे तक हो तो आप बेहद एलिगेंट लगेंगी। आप वेलवेट, सैटिन या फिर किसी शाही दिखने वाले कपड़े की ड्रेस चुन सकती हैं। इसके साथ काले रंग की स्टॉकिंग पहन लें और बेज या काले रंग की हील कैरी करें। लुक को निखारने के लिए गोल्डन या सिल्वर गहनें पहनना न भूलें।
#4
लाल प्लेड स्कर्ट के साथ कार्डिगन
क्रिसमस के दौरान प्लेड प्रिंट वाले कपड़े बहुत चलन में रहते हैं। आप इस ट्रेंड को अपनाते हुए इस मौके पर प्लेड प्रिंट वाली स्कर्ट पहन सकती हैं। इसके ऊपर सफेद या किसी हल्के रंग वाला कार्डिगन कैरी करें, जो आपकी फिटिंग का हो। ऊपर से लाल रंग का मोटा स्कार्फ पहनें और पैरों में लाल रंग की स्टॉकिंग पहन लें। इसके साथ आप अपनी पसंद के बूट्स स्टाइल कर सकती हैं।
#5
ग्रे स्वेटर ड्रेस के साथ लाल एक्सेसरीज
अगर आप पूरा आउटफिट लाल नहीं रखना चाहती हैं तो ग्रे रंग की स्वेटर ड्रेस चुनें। ऐसी स्वेटर ड्रेस चुनें, जिसकी नेकलाइन ऑफ शोल्डर हो। इसके साथ पैरों में लाल रंग की स्टॉकिंग पहनें और लाल सैंडल ही कैरी करें। लाल रंग का स्पर्श बढ़ाने के लिए आप लाल शोल्डर बैग टांग सकती हैं और लाल रंग की इयररिंग पहन सकती हैं। इससे पूरा लुक संतुलित लगेगा और क्रिसमस का सार भी बखूबी व्यक्त होगा।