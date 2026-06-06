मानसून के दौरान इन पौधों को दें विशेष देखभाल, खराब होने का नहीं रहेगा डर
क्या है खबर?
मानसून के दौरान अधिक नमी और गीलेपन के कारण कई पौधों में बीमारियां और कीड़े-मकोड़े का खतरा बढ़ जाता है। कुछ पौधे ऐसे हैं, जिन्हें इस मौसम में खास देखभाल की जरूरत होती है। आइए ऐसे पौधों के बारे में जानते हैं, जिनके लिए मानसून का मौसम चुनौतीपूर्ण होता है और जिनकी देखभाल के लिए आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ऐसा करने से वे ज्यादा समय तक स्वस्थ रहेंगे।
#1
बांस का पौधा
बांस का पौधा गीलेपन के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। मानसून के दौरान इसमें फंगस लगने की संभावना अधिक होती है। अगर आपके घर में बांस का पौधा है तो इसे ऐसी जगह पर रखें, जहां गीलापन कम हो। इसके अलावा इस पर समय-समय पर कीड़ों को मारने वाली दवा का छिड़काव करते रहें, ताकि पौधा स्वस्थ रहे। ऐसा करने से इसके सड़ने का डर नहीं रहेगा और यह ज्यादा समय तक खिला-खिला रहेगा।
#2
तुलसी का पौधा
तुलसी का पौधा मानसून की नमी को सहन नहीं कर पाता है और इस दौरान उसके मुरझाने का काफी डर रहता है। इससे इसका विकास रुक सकता है और यह सूख भी सकता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो इसे ऐसी जगह पर रखें, जहां गीलापन कम हो। तुलसी के पौधे को ज्यादा पानी देने से बचें, क्योंकि इससे इसके पत्ते पीले पड़ सकते हैं या टूट सकते हैं।
#3
गेंदा का पौधा
गेंदा का पौधा भी मानसून के मौसम में अधिक गीलापन सहन नहीं कर पाता है, जिसके चलते इसके फूल भी ठीक से नहीं खिलते। अगर आपके घर में यह पौधा है तो इसे ऐसी जगह पर रखें, जहां गीलापन कम हो और रोजाना इसकी पत्तियों पर हल्का पानी छिड़कें। इससे इसके पत्ते हरे-भरे रहेंगे। इसके अलावा इस पर समय-समय पर कीड़ों को मारने वाली दवा का छिड़काव करना भी जरूरी है।
#4
एलोवेरा का पौधा
एलोवेरा का पौधा भी मानसून की नमी को सहन नहीं कर पाता है। अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा है तो इसे ऐसी जगह पर रखें, जहां गीलापन कम हो और इसकी पत्तियों पर रोजाना हल्का पानी छिड़कें। इससे इसके पत्ते हरे-भरे रहेंगे। मानसून के दौरान इस पर कीड़ों को मारने वाली दवा का छिड़काव करते रहना भी जरूरी है। साथ ही इसके हल्के सूखे पत्तों को काट लें, ताकि नए पत्ते उग सकें।