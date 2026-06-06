मानसून के दौरान इन पौधों को दें विशेष देखभाल, खराब होने का नहीं रहेगा डर

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एलोवेरा का पौधा

एलोवेरा का पौधा भी मानसून की नमी को सहन नहीं कर पाता है। अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा है तो इसे ऐसी जगह पर रखें, जहां गीलापन कम हो और इसकी पत्तियों पर रोजाना हल्का पानी छिड़कें। इससे इसके पत्ते हरे-भरे रहेंगे। मानसून के दौरान इस पर कीड़ों को मारने वाली दवा का छिड़काव करते रहना भी जरूरी है। साथ ही इसके हल्के सूखे पत्तों को काट लें, ताकि नए पत्ते उग सकें।