3 दिनों में होंठ बनाएं मुलायम और कोमल, अपनाएं ये 5 तरीके

होंठों की देखभाल करना उतना ही जरूरी है, जितना चेहरे की। ठंड के मौसम में हवा में नमी की कमी के कारण होंठ सूखने और फटने लगते हैं। इसके अलावा कई बार शरीर में पानी की कमी और सही देखभाल न करने से भी होंठ रूखे, बेजान और फट जाते हैं। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप 3 दिनों में अपने होंठों को मुलायम और कोमल बना सकते हैं।

#1 गुनगुना पानी पिएं ठंड के मौसम में होंठों को मुलायम और कोमल बनाने के लिए रोजाना गुनगुना पानी पिएं। शरीर में पानी की कमी के कारण डिहाइड्रेशन होता है, जो होंठों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और उन्हें रूखा और फटा हुआ बनाता है। इसलिए दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं। इसके अलावा आप चाहें तो नारियल पानी, ताजे फलों का रस या छाछ भी ले सकते हैं।

#2 होंठों की सफाई करें होंठों को मुलायम और कोमल बनाने के लिए उन्हें साफ करना भी जरूरी है। इसके लिए शहद और चीनी का मिश्रण बनाकर अपने होंठों पर लगाएं। अब हल्के हाथों से 2-3 मिनट तक मले और गुनगुने पानी से धो लें। शहद और चीनी का मिश्रण मृत त्वचा को हटाने में मदद करता है, जबकि शहद होंठों को नमी से भरपूर बनाए रखने में मदद करता है।

#3 शहद और दूध का मिश्रण लगाएं होंठों पर शहद और दूध का मिश्रण लगाने से भी वे मुलायम और कोमल बन सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक चम्मच दूध में एक चम्मच शहद मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अपने होंठों पर लगाएं और 15 मिनट के बाद उन्हें गुनगुने पानी से धो लें। इस उपाय को रोजाना रात को सोने से पहले अपनाएं। इससे आपके होंठ मुलायम और कोमल बनेंगे और उनमें नमी भी बनी रहेगी।

#4 नारियल तेल से मालिश करें नारियल तेल में मौजूद फैटी एसिड होंठों को नमी देता है और उन्हें फटने से बचाता है। इसके लिए रोजाना रात को सोने से पहले अपने होंठों पर थोड़ा-सा नारियल तेल लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें। 5 से 10 मिनट बाद अपने होंठों को गुनगुने पानी से धो लें। इस उपाय से आपके होंठ मुलायम और कोमल बनेंगे और उनमें नमी भी बनी रहेगी।