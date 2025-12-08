रात में ज्यादा तनाव महसूस होने पर इन खान-पान की चीजों का करें सेवन, होगा फायदा

जब भी हम किसी तनावपूर्ण स्थिति का सामना करते हैं तो हमारे शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। यह हार्मोन हमें तनावपूर्ण स्थिति में 'लड़ो या भागो' प्रतिक्रिया देता है। हालांकि, बार-बार या लगातार कोर्टिसोल का स्तर बढ़ा रहना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जिनका रात के समय सेवन करने से कोर्टिसोल का स्तर कम हो सकता है।

#1 कैमोमाइल चाय कैमोमाइल चाय एक बहुत ही आरामदायक पेय है, जो नींद को बढ़ावा देने के साथ-साथ शरीर में कोर्टिसोल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। इस चाय में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो तनाव को कम करने में सहायक होते हैं। रात के समय एक कप कैमोमाइल चाय पीने से आप शांत महसूस कर सकते हैं और अच्छी नींद ले सकते हैं, जिससे अगली सुबह तरोताजा महसूस करेंगे।

#2 बादाम और अखरोट बादाम और अखरोट दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनमें मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा होती है, जो तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। रात के समय कुछ बादाम और अखरोट खाना आपके दिमाग को शांत कर सकता है और नींद की गुणवत्ता को सुधार सकता है। इनका सेवन करने से आप बेहतर महसूस करेंगे और अगली सुबह तरोताजा महसूस करेंगे। यह एक प्राकृतिक और असरदार तरीका है तनाव को कम करने का।

Advertisement

#3 कीवी कीवी एक ताजगी भरा फल है, जो विटामिन-C और शरीर को नुकसान से बचाने वाले तत्वों से भरपूर होता है। ये दोनों पोषक तत्व कोर्टिसोल के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। रात के समय एक या दो कीवी खाने से आप शांत महसूस कर सकते हैं और अच्छी नींद ले सकते हैं। यह एक प्राकृतिक और असरदार तरीका है तनाव को कम करने का। इसके अलावा कीवी में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को भी सुधारता है।

Advertisement

#4 ओट्स ओट्स में मौजूद कार्बोहाइड्रेट से सेरोटोनिन नामक एक रसायन का स्तर बढ़ता है, जो आपको शांत रखता है। ओट्स में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को भी सुधारता है और आपको तरोताजा महसूस करवाता है। रात के समय ओट्स का सेवन करने से आप अगली सुबह तरोताजा महसूस करेंगे। ओट्स नाश्ते के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जिससे आप पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहेंगे और तनावमुक्त महसूस करेंगे।