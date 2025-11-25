नया गैस लाइटर खरीदने से पहले पुराने की ऐसे करें मरम्मत 

गैस लाइटर एक जरूरी उपकरण है, जिसका सही तरीके से देखभाल करना अहम है। अक्सर हम छोटे-मोटे खराबी को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे लाइटर की उम्र कम हो जाती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने गैस लाइटर को लंबे समय तक सही रख सकते हैं। इन तरीकों से आप न केवल अपने लाइटर की कार्यक्षमता बढ़ा सकते हैं, बल्कि इसे सुरक्षित भी रख सकते हैं।

#1 स्पार्क प्लग को साफ करें स्पार्क प्लग लाइटर का सबसे अहम हिस्सा होता है, जो इसे जलाने में मदद करता है। अगर स्पार्क प्लग गंदी हो जाती है तो लाइटर सही से काम नहीं करता है। इसे साफ करने के लिए सबसे पहले लाइटर को बंद कर दें और फिर एक नरम ब्रश या कपड़े से स्पार्क प्लग को हल्के हाथों से साफ करें। ध्यान रखें कि स्पार्क प्लग को ज्यादा जोर से न खुरचें ताकि वह खराब न हो जाए।

#2 बटन जांचें गैस लाइटर का बटन अगर ढीला हो जाए तो इससे भी इसकी कार्यक्षमता पर असर पड़ता है। बटन की चाल जांचने के लिए लाइटर को धीरे-धीरे दबाएं और देखें कि वह सही से काम कर रहा है या नहीं। अगर बटन ढीला हो गया है तो इसे ठीक करने की कोशिश करें या नया बटन लगवाएं। इसके अलावा बटन को बार-बार न दबाएं ताकि वह जल्दी खराब न हो।

#3 ढीले हिस्सों को कसें कई बार लाइटर के ढांचे में कुछ हिस्से ढीले हो जाते हैं, जिससे उसकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इन हिस्सों को कसने से लाइटर फिर से सही हो सकता है। इसके लिए आपको एक पेचकस या प्लायर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप खुद से यह काम नहीं कर पा रहे हैं तो किसी जानकार से मदद लें ताकि आपका गैस लाइटर सही तरीके से काम कर सके।