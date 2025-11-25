म्यूरल पेंटिंग में दिलचस्पी रखते हैं? जान लीजिए इसके कुछ लोकप्रिय प्रकार

अक्सर यात्रा करते समय आपकी नजर पुल के नीचे की दीवारों पर पड़ती होगी, जिन पर खूबसूरत पेंटिंग की गई होती है। इस तरह की पेंटिंग को म्यूरल यानि दीवार भित्ति चित्र कहा जाता है। म्यूरल दीवार, छत या किसी बड़ी सतह पर बनाई गई पेंटिंग को कहते हैं। ज्यादातर इन्हें सजावट या विज्ञापन के लिए बनाया जाता है। काफी कम लोग जानते हैं कि म्यूरल पेंटिंग के भी अलग-अलग प्रकार होते हैं, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे।

#1 फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग का सबसे लोकप्रिय प्रकार है, जो आपको मंदिरों या महलों में दिख जाएगा। इसमें दीवारों पर ताजे किए गए गीले चूने के प्लास्टर पर वाटर कलर से पेंटिंग की जाती है। यह पेंटिंग प्लास्टर के साथ ही सूखती है और दीवार की सतह में मिल जाती है। इससे पेंटिंग दीवार का एक स्थायी हिस्सा बन जाती है और लंबे समय तक टिकी रहती है। इसका एक और प्रकार होता है, जो सूखे प्लास्टर पर किया जाता है।

#2 ग्राफिटी म्यूरल पेंटिंग ग्राफिटी दीवार पर कलाकारी करने या ड्राइंग बनाने की कला है, जिसे हिंदी में दीवारकला कहा जाता है। भारत में इस कला को अवैध माना जाता है और इसे बर्बरता की श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि, अनुमति के साथ की गई ग्राफिटी को गैर-कानूनी नहीं माना जाता है। ग्राफिटी में साधारण लिखित संदेश से लेकर विशाल चित्र शामिल होते हैं। यह म्यूरल पेंटिंग प्राचीन काल से चली आ रही है।

#3 केरल म्यूरल पेंटिंग केरल के पेंटर बहुत खूबसूरत म्यूरल पेंटिंग बनाते हैं, जो दुनियाभर में मशहूर हो रही हैं। इन्हें केरल म्यूरल पेंटिंग कहा जाता है, जो पारंपरिक रूप से धार्मिक उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं। यह कला भारत में सदियों से चली आ रही है और इसके साक्ष्य आपको 8वीं सदी में बने मंदिरों की दीवारों पर मिल जाएंगे। इस तरह की म्यूरल पेंटिंग के माध्यम से हिंदू पौराणिक कहानियां बयान की जाती हैं और प्राकृतिक तत्व भी बनाए जाते हैं।

#4 मोजेक म्यूरल पेंटिंग मोजेक म्यूरल पेंटिंग में किसी पदार्थ के छोटे-छोटे रंगीन टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी पेंटिंग बनाई जाती है। इन टुकड़ों को टेसेरा कहा जाता है, जो कांच, सिरेमिक टाइल्स या पत्थर के हो सकते हैं। इस पेंटिंग में पहले दीवार पर प्लास्टर किया जाता है और उसके बाद टुकड़ों को चिपकाकर और जोड़कर एक चित्र को रूप दिया जाता है। इस तकनीक से लोगों के चेहरे, जानवरों, अनोखे पैटर्न या किसी भी चीज की पेंटिंग बनाई जा सकती है।