गार्डनिंग बनाम टहलना

गार्डनिंग बनाम टहलना: तनाव दूर करने के लिए कौन-सी गतिविधि है बेहतर? जानिए

लेखन अंजली 04:39 pm Nov 18, 202604:39 pm

क्या है खबर?

तनाव को कम करने के लिए कई लोग गार्डनिंग या टहलने को चुनते हैं। ये दोनों ही गतिविधियां अपने-अपने तरीके से तनाव को कम कर सकती हैं। जहां गार्डनिंग में पौधों की देखभाल और मिट्टी से जुड़ी गतिविधियां शामिल होती हैं, वहीं टहलना एक शारीरिक गतिविधि है जो मन को शांत करती है। इस लेख में हम दोनों गतिविधियों के फायदे और नुकसान पर चर्चा करेंगे ताकि आप अपने लिए सही विकल्प चुन सकें।