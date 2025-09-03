फलों का रस बनाम नारियल पानी: वजन घटाने के लिए किसका सेवन है बेहतर? 

वजन घटाने के लिए लोग अक्सर अपनी डाइट में फलों के रस को शामिल कर लेते हैं क्योंकि यह ताजगी देने के साथ ही शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है। दूसरी ओर, नारियल पानी को प्राकृतिक पेय माना जाता है और यह कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वजन घटाने के लिए फलों का रस बेहतर है या नारियल पानी? आइए जानते हैं।

#1 फलों के रस में होता है अधिक कैलोरी और शक्कर फलों का रस पीने से शरीर को कई विटामिन और जरूरी तत्व मिलते हैं, लेकिन यह कैलोरी और शक्कर से भी भरपूर होता है, खासकर अगर आप पैक्ड रस का सेवन करते हैं तो इसमें मौजूद शक्कर और कैलोरी की मात्रा अधिक होती है। इस वजह से यह वजन घटाने की प्रक्रिया में रुकावट डाल सकता है। इसलिए वजन घटाने के लिए घर पर बने फलों के रस का सेवन करें।

#2 नारियल पानी के फायदे नारियल पानी प्राकृतिक रूप से हाइड्रेटिंग होता है और इसमें कम कैलोरी और कम शक्कर होती है। यह पोटेशियम का अच्छा स्रोत भी है, जो शरीर के लिए जरूरी है। इसके अलावा यह शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। वजन घटाने के लिए आप नाश्ते से पहले खाली पेट नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं या अन्य समय पर भी इसे पी सकते हैं।

#3 वजन घटाने के लिए कौन-सा पेय है बेहतर? रस और नारियल पानी दोनों ही पेय अपने-अपने तरीके से सेहत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन वजन घटाने के लिए नारियल पानी का सेवन करना अच्छा है। इसका कारण है कि इसमें कम मात्रा में कैलोरी और शक्कर मौजूद होती है। इसके अलावा इसमें मौजूद पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व वजन घटाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि आप फलों के रस का सेवन बिल्कुल ही छोड़ दें।