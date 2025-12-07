साग से लेकर छाछ तक, दिलजीत दोसांझ ने पंजाब में उठाया इन देसी पकवानों का लुत्फ

दिलजीत दोसांझ भारत के वह गायक हैं, जो दुनियाभर में देसी संगीत का परचम लहरा रहे हैं। बच्चा-बच्चा उनके गाने सुनता है और उनपर थिरकता है। वह अपने मजाकिया वीडियो से भी लोगों का दिल जीत लेते हैं। हाल ही में वह पंजाब की यात्रा पर गए थे, जिसका मजेदार वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर साझा किया है। वीडियो में वह कई स्वादिष्ट देसी पकवानों का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। आइए इनके बारे में जानें।

#1 अचार और आलू, गाजर और मटर की सब्जी दिलजीत सबसे पहले अचार का लुत्फ उठाते हैं, जिसे देखकर वह कहते हैं, "दिल्ली से आया अचार देखकर किसान का बेटा खुश।" इसके बाद वह आलू, मटर और गाजर की खट्टी सब्जी का आनंद लेते हैं। यह सूखी सब्जी रोटी या पराठे के साथ खाई जा सकती है और सर्दियों में खास तौर से अच्छी लगती है। इस सब्जी को कई तरह के जायकेदार मसालों से तैयार किया जाता है, जो मुंह में स्वाद का विस्फोट कर देते हैं।

#2 सरसों का साग और मक्के की रोटी दिलजीत जैसे ही डिब्बे में रखा सरसों का साग देखते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यह पंजाब का सबसे मशहूर पकवान है, जो सर्दियों की शान माना जाता है। दिलजीत इसपर ढेर सारा मक्खन लगाते हैं, जिससे स्वाद दोगुना हो जाता है। वह इसे गर्मा-गर्म मक्खन लगी मक्के की रोटी के साथ खाते हैं। पकवान के स्वाद को बयान करते हुए वह कहते हैं, "किसी ने सच कहा है, जन्नत दे दरवाजे तेरे आगे कख दे।"

Advertisement

#3 छाछ मक्के की रोटियों का आनंद लेने के बाद दिलजीत एक गिलास छाछ पीते हैं। यह एक मसालेदार डेयरी पेय है, जो दही से बनाया जाता है। इसका जायका बढ़ाने के लिए इसमें जीरा पाउडर, चाट मसाला और काला नमक आदि मिलाया जाता है। यह पेय पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है और लस्सी के बाद पंजाब का सबसे मशहूर पेय माना जाता है। यह पाचन को दुरुस्त करने में भी मदद करता है।

Advertisement