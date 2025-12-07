अंशुला कपूर ने बताईं स्किनकेयर से जुड़ी आदतें, जो 30 साल की महिलाओं को अपनानी चाहिए

अंशुला कपूर बॉलीवुड का जाना-माना नाम होने के साथ-साथ एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर भी हैं। वह अक्सर लोगों को सेहतमंद बने रहने के टिप्स देती हैं, जो वाकई कारगर होते हैं। वह 34 साल की हो गई हैं, लेकिन उनकी त्वचा बेहद स्वस्थ और चमकदार नजर आती है। इसी बीच अंशुला ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह बता रही हैं कि 30 की उम्र में महिलाओं को त्वचा को स्वस्थ बनाने के लिए क्या करना चाहिए।

#1 हाइड्रेटेड रहें अंशुला कहती हैं कि त्वचा को चमकदार बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है पानी पीना। इससे शरीर हाइड्रेटेड रहता है और त्वचा में प्राकृतिक निखार आ जाता है। इसके लिए दिनभर में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए और पानी युक्त खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। अंशुला ने कहा, "आपको पानी और इलेक्ट्रोलाइट युक्त पानी पीना चाहिए।" इलेक्ट्रोलाइट पानी में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे आवेशित खनिज होते हैं।

#2 नियमित रूप से तकिया के कवर बदलें कई लोगों के चेहरे पर मुंहासे इसलिए हो जाते हैं, क्योंकि वे गंदे तकिया के कवर पर सो जाते हैं। ऐसे में आपको नियमित रूप से अपने तकिया के कवर बदलने चाहिए। उन्होंने कहा, "मैं अब अपने तकिया के कवर को ज्यादा नियमित रूप से बदलती हूं, क्योंकि उन पर पसीना, धूल और गंदगी जमा हो जाती है।" इसपर चेहरा रखकर सोने से रोमछिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स और मुंहासे निकल सकते हैं।

#3 चेहरा पोछने वाली तौलिया अलग रखें अगर आप एक ही तौलिया से अपना चेहरा और शरीर पोंछती हैं तो आज ही यह आदत बदल लें। अंशुला ने वीडियो में कहा, "अगर आप मुझे जानते हैं, तो आपको पता होगा कि मेरे पास चेहरे के लिए विशेष तौलिए हैं।" चेहरे के लिए अलग तौलिया इस्तेमाल करने से शरीर के बैक्टीरिया, तेल और अशुद्धियां चेहरे में प्रवेश नहीं करती हैं। इससे मुंहासे और जलन कम हो जाती है।

#4 मेकअप ब्रश साफ करती रहें सभी लोग यह सलाह देते हैं कि हमें अपने मेकअप ब्रश नियमित रूप से साफ करते रहने चाहिए। इसके करते-करते उनमें गंदगी, तेल और उत्पाद जमा होते जाते हैं। ये अशुद्धियां त्वचा में प्रवेश करके नुकसान पहुंचा सकती हैं और कई परेशानियों का कारण बन सकती हैं। अंशुला बताती हैं कि वह हर हफ्ते बिना चूके अपने मेकअप ब्रश साफ जरूर करती हैं। इससे त्वचा पर मुंहासे निकलने का डर नहीं रहता।