नान से लेकर पीटा तक, ये हैं दुनिया की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली ब्रेड 

चाहे भारतीय भोजन हो या किसी और देश का खान-पान , ब्रेड हर क्यूजीन का हिस्सा रहती हैं। ये कार्ब्स का स्त्रोत होती हैं, जो हर व्यंजन के स्वाद को दोगुना कर देती हैं। चाहे आप सैंडविच खा रहे हों या सब्जी का लुत्फ उठा रहे हों, बिना ब्रेड के पेट नहीं भरता। दुनिया के विभिन्न देशों में अलग-अलग तरह की ब्रेड खाई जाती हैं, जिनकी अपनी खासियत होती हैं। आज हम ऐसी ही 5 ब्रेड के बारे में बात करेंगे।

#1 गार्लिक नान जब भी लोग परिवार संग बाहर भोजन करने जाते हैं तो गार्लिक नान जरूर मंगवाते हैं। यह ब्रेड भारतीय खाना खाने वाले हर विदेशी की भी पहली पसंद होती है। यह एक तरह की मुलायम रोटी होती है, जिसे तंदूर में पकाया जाता है। यह रोटी मैदे, दूध और दही से बनती है, जिसमें ढेर सारा मक्खन और लहसुन भी डाला जाता है। इसे आप पनीर, मशरूम, आलू या किसी भी तरह की सब्जी के साथ खा सकते हैं।

#2 पीटा ब्रेड मध्य पूर्व देशों में खाई जाने वाली एक पारंपरिक ब्रेड अब दुनियाभर में मशहूर हो गई है। हम बात कर रहे हैं पीटा ब्रेड की, जिसे ज्यादातर लोग हमस के साथ खाना पसंद करते हैं। यह एक मुलायम ब्रेड होती है, जिसे गेहूं के आटे, खमीर, पानी और नमक मिलाकर बनाया जाता है। जब यह ब्रेड पक जाती है तो यह बीच से खुल जाती है, जिसमें आप मन चाहे व्यंजन भरकर खा सकते हैं।

#3 बगेट बगेट फ्रांस की पारंपरिक ब्रेड है, जो लंबी और पतली होती है। इसे मैदा, खमीर, नमक और पानी को मिलाकर बनाया जाता है। यह ब्रेड बाहर से कुरकुरी और अंदर से बेहद मुलायम होती है। एक बगेट ब्रेड लगभग 5 से 6 सेमी चौड़ी और 65 सेमी लंबी होती है। इसका आकार लंबा इसलिए होता है, क्योंकि इससे यह जल्दी पक जाती है। इसे आप सूप के साथ खा सकते हैं या इसका सैंडविच भी बना सकते हैं।

#4 फोकाचिया इटली का खान-पान हर किसी को पसंद आता है। इसमें पिज्जा और पास्ता के साथ-साथ एक खास तरह की ब्रेड भी शामिल होती है, जिसे फोकाचिया कहते हैं। इसे जैतून का तेल इस्तेमाल करके बनाया जाता है और यह कुरकुरी होती है। इस ब्रेड की खासियत यह है कि इस पर इतालवी जड़ी-बूटियां, मसाले और सब्जियां भी डाली जाती हैं। जब आप इसे खाएंगे तो आपको इन सभी सामग्रियों का स्वाद मिलेगा, जो मन को खुश कर देगा।