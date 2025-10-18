हल्की ठंड पड़ने पर पहनें ये 5 तरह के स्टाइलिश टॉप, दिखेंगी स्टाइलिश और रहेंगी आरामदायक

हल्की ठंड के मौसम में सही कपड़े चुनना हमेशा एक चुनौती भरा काम लगता है। इस समय न तो ज्यादा गर्म कपड़े पहने जाते हैं और न ही बहुत पतले कपड़ों में राहत मिलती है। ऐसे में मोटे टॉप एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं, जो आपको गर्माहट देने के साथ-साथ स्टाइलिश भी दिखाएंगे। आज के फैशन टिप्स में हम आपको 5 ऐसे टॉप्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप हल्की ठंड में पहन सकती हैं।

#1 स्वेटर टॉप स्वेटर टॉप हल्की ठंड के मौसम के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। ये न केवल शरीर को गर्माहट देते हैं, बल्कि स्टाइलिश भी दिखते हैं। स्वेटर टॉप को आप जींस, स्कर्ट या पैंट के साथ पहन सकती हैं। इसके अलावा आप इसे आसानी से लेयर भी कर सकती हैं, जैसे कि नीचे एक टी-शर्ट और ऊपर स्वेटर टॉप। इससे आपका लुक और भी खास बन जाएगा और आप ठंड से भी बची रहेंगी।

#2 कार्डिगन कार्डिगन एक ऐसा टॉप होता है, जिसे आप किसी भी पोशाक के ऊपर पहन सकती हैं। यह आपको गर्माहट देने के साथ-साथ आपके लुक को भी खास बना सकता है। कार्डिगन को आप टी-शर्ट या टॉप के ऊपर पहन सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी आकर्षक लगेगा। इसके अलावा कार्डिगन को आप किसी भी प्रकार की जींस या स्कर्ट के साथ स्टाइल कर सकती हैं, जिससे आपको एक आधुनिक लुक भी मिल जाएगा।

#3 जैकेट स्टाइल टॉप जैकेट स्टाइल टॉप आजकल बहुत पसंद किए जा रहे हैं। ये न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि स्टाइलिश भी दिखते हैं। इन टॉप को आप जींस या लेगिंग के साथ पहन सकती हैं, जिससे आपका लुक बहुत खास नजर आएगा। जैकेट स्टाइल टॉप में आपको कई रंग और डिजाइन मिल जाएंगी, जिनमें से आप अपनी पसंद के अनुसार चुन सकती हैं। इनके साथ आप हल्के गहने, बूट्स, स्किनी जींस और टी-शर्ट स्टाइल कर सकती हैं।

#4 लंबी बाजू वाली टी-शर्ट लंबी बाजू वाली टी-शर्ट हल्की ठंड में आरामदायक महसूस कराने के लिए एक अच्छा परिधान हो सकती हैं। इन्हें आप जींस, योगा पैंट या स्कर्ट के साथ पहन सकती हैं। लंबी बाजू वाली टी-शर्ट को आप अलग-अलग रंगों और प्रिंट में खरीद सकती हैं, जिन्हें कई अलग-अलग तरीके से स्टाइल किया जा सकता है। आप इस तरह की टी-शर्ट को जैकेट, कार्डिगन और स्वेटर आदि के साथ लेयर करके भी पहन सकती हैं।