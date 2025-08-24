एशिया में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के लजीज डम्पलिंग, जिनका स्वाद नहीं भूल पाएंगे आप

एक पकवान है, जो सभी एशियाई देशों में बड़े ही चाव से खाया जाता है। हम बात कर रहे हैं डम्पलिंग की, जिसे हर देश में अलग तरीके से बनाया जाता है। चाहे नेपाल के मोमो हों या फिर दक्षिण कोरिया के मांडू, एशिया में विभिन्न प्रकार के डम्पलिंग मिल जाते हैं। आज हम ऐसे ही 5 डम्पलिंग के बारे में जानेंगे और उनकी रेसिपी पर भी नजर डालेंगे। आइए जानते हैं ये सभी एक दूसरे से कैसे अलग हैं।

#1 नेपाल के मोमो मोमो नेपाल और तिब्बत का पारंपरिक पकवान है, जो सबसे मशहूर डम्पलिंग कहलाता है। इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि आपको भारत के हर शहर में यह पकवान मिल जाएगा। मोमो बनाने के लिए मैदे में सब्जियां और पनीर आदि भरा जाता है। इसके बाद उन्हें भाप में पकाकर तीखी चटनी के साथ खाया जाता है। नेपाल में फ्राइड, झोल, कोथे और चिली जैसे कई अलग-अलग प्रकार के मोमो मिलते हैं।

#2 दक्षिण कोरिया के मांडू दक्षिण कोरिया में मिलने वाले डम्पलिंग को मांडू नाम से जाना जाता है। यह कोरियाई भोजन का अहम हिस्सा रहता है, जिसे साइड डिश की तरह परोसा जाता है। मांडू आटे से बनते हैं और इनमें विभिन्न प्रकार की सामग्री भरी जा सकती है। आप इनमें सब्जियां, किमची, टोफू और सोया जैसी फिलिंग कर सकते हैं। दक्षिण कोरिया में जिंज (स्टीम), कुन (तवे पर तले गए), मुल (उबले हुए) और फ्राइड मांडू मिलते हैं।

#3 जापान के ग्योजा जापान के लोगों को ग्योजा डम्पलिंग खाने का शौक होता है, जो वहां का पारंपरिक व्यंजन है। इन्हें भाप में पकाकर और तवे पर भूनकर तैयार किया जाता है। इससे ये बाहर से कुरकुरे और अंदर से रसीले रहते हैं। ग्योजा में पत्तागोभी, हरा प्याज, अदरक, लहसुन, सोया सॉस और तिल का तेल भरा जाता है। इस पकवान को सोया सॉस, सिरके और चिली ऑयल के साथ परोसा जाता है।

#4 चीन के वॉनटन चीन में कई अलग-अलग प्रकार के डम्पलिंग खाए जाते हैं, जिनमें से वॉनटन सबसे ज्यादा मशहूर हैं। इन्हें आटे की पतली शीट से बनाया जाता है और इनमें टोफू या सब्जियों की फिलिंग की जाती है। इन्हें आप भाप में पकाकर, तलकर या उबालकर खा सकते हैं। चीनी लोग इन्हें सोया सॉस के साथ खाना पसंद करते हैं या सूप में डालकर खाते हैं। इसके अलावा यहां के 'जिओ लांग बाओ' यानि सूप डम्पलिंग भी विश्व प्रसिद्ध हैं।