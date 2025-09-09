मियार घाटी से लेकर रुपिन पास तक, सितंबर में आप कर सकते हैं ये 5 ट्रेक

सितंबर में मौसम बदलता है और पतझड़ की शुरुआत हो जाती है। यह यात्रा करने के लिए आदर्श समय हो सकता है, क्योंकि इस दौरान आसमान साफ होता है। अगर आपको एडवेंचर गतिविधियां करना पसंद है तो सितंबर में आप इन 5 जगहों पर ट्रेक करने जा सकते हैं। इस महीने इन सभी स्थानों पर हल्की-हल्की ठंड होती है और प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

#1 केदारताल उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में स्थित केदारताल का ट्रेक आपको भगवान के करीब होने की अनुभूति करवा सकता है। यह एक हिमालयी झील है, जो समुद्र तल से लगभग 4,750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे 'शिव की झील' भी कहा जाता है, जो केदार गंगा का स्त्रोत है। केदारताल ट्रेक की शुरुआत गंगोत्री से होती है, जहां से लगभग 17-18 किमी चलने के बाद यह सुंदर स्थान आ जाता है।

#2 रुपिन पास अगर आप हिमाचल प्रदेश जाने की सोच रहे हैं तो रुपिन पास का रुख करना सही होगा। यह ट्रेक उत्तराखंड के धौला से शुरू होकर हिमाचल के सांगला पर खत्म होता है। यह ट्रेक समुद्र तल से लगभग 4,650 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसपर चलते समय आपको कई खूबसूरत झरने, पुल, घने जंगल और शानदार पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। मानसून के मौसम के बाद यहां की हरियाली देखने लायक होती है।

#3 मियार घाटी कम भीड़-भाड़ वाली जगहों की तलाश करने वाले लोगों को मियार घाटी जा कर ट्रेक करना चाहिए। इसे कई लोग 'हिमाचल की फूलों की घाटी' नाम से भी जानते हैं। यह हिमाचल प्रदेश की एक सुदूर घाटी है, जो अपने बर्फीले पहाड़ों, प्राकृतिक चट्टानी संरचनाओं और फूलों से लदे मैदानों के लिए जानी जाती है। यह घाटी लगभग 75 किलोमीटर लंबी है और उदयपुर से कांग ला दर्रे तक फैली हुई है।

#4 फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक बेहद खूबसूरत घाटी बसी हुई है, जिनकी सुंदरता मन मोह लेती है। हम बात कर रहे हैं फूलों की घाटी की, जो एक राष्ट्रीय उद्यान है। यहां लगभग 500 से भी ज्यादा प्रकार के फूल खिलते हैं, जो पूरी घाटी को इंद्रधनुष के रंगों से भर देते हैं। सितंबर का महीना फूलों की घाटी का ट्रेक करने के लिए सही है। हालांकि, इस समय यहां के फूलों का रंग बदलना शुरू हो जाता है।