क्या आपकी खिचड़ी बहुत गीली हो जाती है? ये 5 गलतियां न करें

खिचड़ी एक ऐसा व्यंजन है, जो सेहत और स्वाद का बेहतरीन मेल है। हालांकि, कई बार खिचड़ी बहुत गीली हो जाती है, जिससे उसका स्वाद बिगड़ जाता है। अगर आप भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे आपकी खिचड़ी हमेशा बेहतरीन बनेगी। इन गलतियों को जानकर आप अपनी खिचड़ी को और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं। आइए इन गलतियों के बारे में जानते हैं।

#1 पानी का अधिक उपयोग खिचड़ी बनाते समय सबसे बड़ी गलती होती है पानी का अधिक उपयोग करना। अगर आप चावल और दाल को धोने के बाद उस पानी को फेंक देते हैं और फिर से नया पानी डालते हैं तो आपकी खिचड़ी हमेशा बेहतरीन बनेगी। इससे न केवल खिचड़ी का स्वाद बढ़ेगा, बल्कि यह ज्यादा पौष्टिक भी होगी। इसके अलावा इससे खिचड़ी की बनावट भी बेहतर होगी और वह ज्यादा स्वादिष्ट लगेगी। इसलिए अगली बार खिचड़ी बनाते समय इस बात का ध्यान रखें।

#2 समय से पहले नमक डालना खिचड़ी बनाते समय समय से पहले नमक डालना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। इससे चावल और दाल पानी सोख लेते हैं और खिचड़ी बहुत गीली हो जाती है। इसलिए हमेशा सबसे पहले चावल और दालों को धोकर उनका पानी फेंक दें और फिर जरूरत के हिसाब से नमक डालें। इससे आपकी खिचड़ी का स्वाद बढ़ जाएगा और वह ज्यादा पौष्टिक भी होगी। इसके अलावा इससे खिचड़ी की बनावट भी बेहतर होगी और वह ज्यादा स्वादिष्ट लगेगी।

#3 धीमी आंच पर पकाना खिचड़ी को धीमी आंच पर पकाना भी एक सामान्य गलती हो सकती है। इसे हमेशा मध्यम आंच पर पकाना चाहिए ताकि सभी सामग्री अच्छी तरह से मिल जाएं और उनका स्वाद बढ़ जाए। धीमी आंच पर पकाने से चावल और दाल पानी सोख लेते हैं, जिससे खिचड़ी बहुत गीली हो जाती है। इसलिए अगली बार जब आप खिचड़ी बनाएं तो इसे मध्यम आंच पर पकाएं ताकि सभी सामग्री अच्छी तरह से मिल जाएं और इसका स्वाद बढ़ जाए।

#4 अधिक समय तक पकाना अधिक समय तक पकाना भी एक आम गलती हो सकती है, जिससे खिचड़ी बहुत गीली हो जाती है। इसे हमेशा तब तक पकाना चाहिए जब तक कि सभी सामग्री अच्छी तरह से मिल जाएं और इसका स्वाद बढ़ जाए। अधिक समय तक पकाने से चावल और दाल पानी सोख लेते हैं, जिससे खिचड़ी बहुत गीली हो जाती है। इसलिए अगली बार जब आप खिचड़ी बनाएं तो इसे मध्यम आंच पर पकाएं ताकि सभी सामग्री अच्छी तरह से मिल जाएं।