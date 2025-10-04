दिवाली पर इस तरह से करें अपने घर की सजावट, कोना-कोना लगेगा आकर्षक और रोशन

दिवाली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व है, जिसे 'रोशनी का त्योहार' भी कहा जाता है। इस दिन भगवान राम ने अधर्मी रावण का वध किया था, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। दिवाली पर चारों ओर रोशनी का सैलाब आ जाता है और हर तरफ चमकती लाइट और दीपक नजर आते हैं। इस पावन मौके पर आप इन 5 तरीकों से अपने घर की सजावट कर सकते हैं।

#1 घर के बाहर और अंदर लाइट लगाएं दिवाली पर घर सजाने के लिए सबसे पहले बाहर रंग-बिरंगी झालर यानि लाइट लगा दें। ये इस त्योहार के सार को अच्छी तरह व्यक्त करेंगी और घर को रोशन कर देंगी। इन दिनों लोग केवल बाहर ही नहीं, बल्कि घर के अंदर भी लाइट लगाना पसंद करते हैं। आप कमरे की दीवारों, खिड़कियों और दरवाजों के पास फेरी लाइट लटका सकते हैं। इससे आपका घर अंदर से भी रोशन हो जाएगा, जिससे वह और भी सुंदर दिखेगा।

#2 बंदनवार, तोरन और लैंप लटकाएं दिवाली के दिन पूजा से पहले दरवाजों पर तोरन और बंदनवार बांधने की परंपरा होती है। बंदनवार मोतियों, रत्नों, फूलों और लकड़ी आदि से बनने वाला सजावटी सामान होता है। वहीं, तोरन ज्यादा पारंपरिक होती है, जिसे आम के पत्तों को फूलों से तैयार किया जाता है। आप इन्हें घर के मंदिर पर भी लटका सकते हैं। इसके अलावा आप कागज आदि से बनने वाले लैंप बनाकर भी घर में लटका सकते हैं।

#3 रंगोली बनाएं दिवाली पर रंगोली बनाना केवल घर को सजाने का तरीका ही नहीं है। इसे बनाकर लोग लक्ष्मी माता का स्वागत करते हैं, जो धन और समृद्धि लेकर आती हैं। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर और जमीन के कोनों पर सुंदर-सी रंगोली बना लें। दरवाजे वाली रंगोली बड़ी बनाएं, ताकि वह मुख्य आकर्षण लगे। आप फूलों, भगवान, मोर और धार्मिक प्रतीक आदि वाली रंगोलियां बना सकते हैं और अलग-अलग रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

#4 दीपक जलाएं दिवाली पर सभी के घरों में पूजा के बाद दीपक जलाये जाते हैं। ये आशा, ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होते हैं। इन्हें अपने पूरे घर में लगाकर आप घर का कोना-कोना रोशन कर सकते हैं। आप घर के अंदर या बालकनी में रंग-बिरंगे और सजावट वाले दीपक जला सकते हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इन दिनों बाजार में कई अलग-अलग आकार और डिजाइन वाले दीपक मिलते हैं, जो घर की शोभा बढ़ाएंगे।