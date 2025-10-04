वॉल सिट एक्सरसाइज में माहिर होने के लिए जानें ये जरूरी बातें, पैर हो जाएंगे मजबूत

वॉल सिट एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो आपके पैरों की सहनशक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकती है। यह न केवल मांसपेशियों को मजबूत करती है, बल्कि शरीर की संतुलन क्षमता को भी सुधारती है। सही तरीके से वॉल सिट करने पर आप अधिकतम लाभ पा सकते हैं। आज हम आपको वॉल सिट करते समय ध्यान रखने योग्य बातें बताने वाले हैं, ताकि आप इस एक्सरसाइज को सही तरीके से कर सकें और इसका पूरा लाभ पा सकें।

#1 दीवार से दूरी बनाए रखें वॉल सिट करते समय दीवार से सही दूरी बनाए रखना जरूरी है। अगर आप दीवार से बहुत दूर खड़े होंगे तो आपको संतुलन बनाने में मुश्किल हो सकती है। वहीं, अगर आप उसके बहुत करीब खड़े होंगे तो आपके घुटनों पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है। सही दूरी वह होती है, जहां आपके कूल्हे और घुटने समान स्तर पर हों। इससे आपको संतुलन बनाए रखने में मदद मिल सकती है और चोट लगने का खतरा कम हो जाता है।

#2 घुटनों को सही तरीके से मोड़ें वॉल सिट करते समय आपके घुटने 90 डिग्री पर होने चाहिए, यानी आपके घुटने और कूल्हे एक समान स्तर पर होने चाहिए। इससे आपकी पीठ सीधी रहेगी और आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा यह स्थिति मांसपेशियों पर सही दबाव डालती है, जिससे आपको अधिकतम लाभ मिल सकते हैं। ध्यान रखें कि आपके घुटने आगे न झुकें और सीधे हों, ताकि एक्सरसाइज का पूरा फायदा मिल सके।

#3 पीठ को सीधा रखें वॉल सिट करते समय अपनी पीठ को बिलकुल सीधा ही रखें। अगर इसके दौरान आपकी पीठ झुकी हुई रहेगी तो इससे आपकी रीढ़ पर दबाव पड़ेगा और पीठ में दर्द होने लगेगा। इस एक्सरसाइज को करते समय पीठ को दीवार से सटाकर रखें, ताकि वह सीधी रहे और किसी प्रकार की चोट का खतरा न हो। इसके अलावा पीठ को सीधा रखने से आपकी मांसपेशियों पर सही दबाव पड़ेगा, जिससे पीठ का दर्द दूर हो जाएगा।