भारतीय व्यंजनों में इस्तेमाल किए जाते हैं ये 5 खट्टे फल, जानें इनके फायदे

भारतीय व्यंजनों में कई ऐसे फल हैं, जिनका इस्तेमाल खट्टे स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इन फलों की ताजगी और खटास किसी भी व्यंजन में जान डाल देती है, खासतौर से जब बात चटपटी चटनियों और अचार की हो तो खट्टे फलों का जिक्र करना तो बनता है। आइए आज हम आपको भारतीय व्यंजनों में इस्तेमाल किए जाने वाले 5 खट्टे फलों के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन सेहत के लिए फायदेमंद है।

#1 कोकम कोकम एक ऐसा फल है, जिसकी खटास से कई व्यंजनों का स्वाद बढ़ाया जा सकता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल दक्षिण भारतीय व्यंजनों में किया जाता है। इसमें सूजन कम करने वाले तत्व होते हैं, जो शरीर की सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा कोकम में मौजूद तत्व वजन नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। यह फल पाचन क्रिया को ठीक रखने और पेट की समस्याओं से राहत दिलाने में भी मदद कर सकता है।

#2 इमली इमली एक ऐसा फल है, जिसका इस्तेमाल कई भारतीय व्यंजनों में किया जाता है। यह अपनी खटास के कारण किसी भी व्यंजन को चटपटा बना देता है। इमली में शरीर के लिए फायदेमंद तत्व होते हैं, जो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इमली का सेवन पाचन क्रिया को ठीक रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा इमली का सेवन पेट की सूजन और कब्ज की समस्या से राहत दिला सकता है।

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#3 कच्चा आम गर्मियों के मौसम में कच्चा आम बाजार में आसानी से मिल जाता है। यह अपने खट्टे स्वाद के लिए जाना जाता है, जिस कारण इसका इस्तेमाल आम पन्ना, आम की चटनी और अचार जैसे व्यंजनों में किया जाता है। कच्चे आम में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को हानिकारक कणों से बचाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा कच्चे आम में फाइबर होता है, जो पाचन क्रिया को ठीक रखने में सहायक है।

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#4 करोंदा करोंदा की खटास किसी भी व्यंजन में जान डाल सकती है, जिस कारण इसका इस्तेमाल अचार और चटनी बनाने में किया जाता है। यह फल विटामिन-C का एक अच्छा स्रोत है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने समेत त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा करोंदा में फाइबर होता है, जो पाचन क्रिया को ठीक रखने में मदद कर सकता है। इस फल का सेवन शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद होता है।