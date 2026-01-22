जूतों के चयन और देखभाल से जुड़ी ये गलतियां हो सकती हैं नुकसानदायक, इनसे बचें

जूतों का चयन और देखभाल करना एक अहम काम है, जो अक्सर अनदेखा किया जाता है। गलत जूते पहनने से न केवल आपके पैरों को नुकसान पहुंच सकता है, बल्कि यह आपकी सेहत पर भी बुरा प्रभाव डाल सकता है। इस लेख में हम आपको जूतों से जुड़ी कुछ सामान्य गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आप अपने पैरों को सुरक्षित रख सकें और स्वस्थ रह सकें।

#1 गलत आकार के जूते खरीदना गलत आकार के जूते खरीदना सबसे बड़ी गलती है, जो लोग अक्सर करते हैं। अगर जूते आपके पैरों से छोटे या बड़े होते हैं तो इससे न केवल चलने में दिक्कत होती है, बल्कि इससे छाले भी पड़ सकते हैं। हमेशा अपने पैर के आकार के अनुसार ही जूते खरीदें ताकि वे आरामदायक हों और लंबे समय तक टिके रहें। इसके अलावा सही आकार के जूते पहनने से पैरों को सही सहारा मिलता है।

#2 फैशन के पीछे भागना फैशन के पीछे भागना अच्छा होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ फैशन को देखते हुए जूते खरीदते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। हाई हील्स या सपाट सोल वाले जूते देखने में भले ही अच्छे लगते हों, लेकिन लंबे समय तक इन्हें पहनने से पैरों में दर्द हो सकता है। इसलिए हमेशा अपने आराम और सेहत को प्राथमिकता दें और ऐसे जूते चुनें जो आपके लिए सुविधाजनक हों।

#3 गंदे जूतों का इस्तेमाल करना जूतों की साफ-सफाई पर ध्यान न देना भी एक बड़ी गलती है। गंदे जूते न केवल बदबू पैदा करते हैं बल्कि उनमें कीटाणु भी पनप सकते हैं, जो पैरों की त्वचा पर संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इसलिए अपने जूतों को नियमित रूप से साफ करें और उन्हें धूप में सुखाएं ताकि वे ताजे रहें और कीटाणु दूर हों। इसके अलावा समय-समय पर जूतों को धोना भी जरूरी है ताकि वे सुरक्षित रहें।

#4 एक ही जोड़ी जूते पहनना एक ही जोड़ी जूते पहनना लंबे समय तक सही नहीं रहता। लगातार एक ही जोड़ी पहनने से उनका आकार बिगड़ सकता है और वे सही तरह से काम नहीं करते जैसे नए होते हैं। इसलिए हर दिन अपनी जोड़ी बदलें और समय-समय पर उन्हें बदलते रहें। इसके अलावा हर सप्ताहांत पर उन्हें साफ करें और हवा लगाएं ताकि वे ताजे रहें और लंबे समय तक टिके रहें। इस तरह आपके पैर हमेशा स्वस्थ रहेंगे।