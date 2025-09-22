उपवास के दौरान मखानों के साथ खाएं ये 5 चीजें, मिलेगा भरपूर फाइबर

उपवास के दौरान मखाने का सेवन एक बेहतरीन विकल्प है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के साथ-साथ शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। मखाने को विभिन्न तरीकों से खाया जा सकता है। आइए आज हम आपको उन पांच चीजों के बारे में बताते हैं, जो मखाने के साथ खाने से फाइबर की मात्रा बढ़ाते हैं।

#1 सेब सेब में भी अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, जो मखाने के साथ मिलाकर खाने पर इसका पोषण मूल्य बढ़ा देता है। सेब में मौजूद तत्व और विटामिन्स भी शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करते हैं। आप सेब को छोटे टुकड़ों में काटकर मखानों के साथ मिला सकते हैं या फिर इसका रस बनाकर भी पी सकते हैं। इससे आपका उपवास न केवल पौष्टिक रहेगा बल्कि स्वादिष्ट भी लगेगा।

#2 पपीता पपीता एक ऐसा फल है, जो पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है और इसमें भी फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। पपीते को मखानों के साथ खाने से दोनों के पोषण गुण मिलकर पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं और शरीर को जरूरी ऊर्जा प्रदान करते हैं। आप पपीते को छोटे टुकड़ों में काटकर मखानों के साथ मिला सकते हैं या फिर इसका रस बनाकर भी पी सकते हैं।

#3 केला केला एक ऐसा फल है, जो जल्दी ऊर्जा देने वाला होता है और इसमें भी काफी मात्रा में फाइबर होता है। केला को मखानों के साथ खाने से न केवल ऊर्जा मिलती है बल्कि पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहता है। आप केले को छोटे टुकड़ों में काटकर मखानों के साथ मिला सकते हैं या फिर इसका स्मूदी बना सकते हैं। इससे आपका उपवास न केवल पौष्टिक रहेगा बल्कि स्वादिष्ट भी लगेगा।

#4 खीरा खीरा एक ताजगी भरी सब्जी है, जिसमें बहुत कम कैलोरी होती हैं और इसमें भी फाइबर की भरपूर मात्रा पाई जाती है। खीरे को मखानों के साथ खाने से दोनों के पोषण गुण मिलकर पाचन तंत्र को बेहतर बनाते हैं और शरीर को जरूरी ऊर्जा प्रदान करते हैं। आप खीरे को छोटे टुकड़ों में काटकर मखानों के साथ मिला सकते हैं या फिर इसका सलाद बना सकते हैं।