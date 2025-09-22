हॉस्टल के कमरे की दीवारों पर कुछ चिपकाने की नहीं है अनुमति? इन तरीकों से सजाएं

हॉस्टल जाते ही छात्र-छात्राएं अपने कमरे को सजाने के लिए उत्सुक रहते हैं। सभी चाहते हैं कि वे अपनी पसंद के मुताबिक कमरे की सजावट कर सकें, ताकि वह घर जैसा लगने लगे। हालांकि, ज्यादातर हॉस्टल में कमरों की दीवारों पर कुछ भी चिपकाने या कील ठोकने की अनुमति नहीं होती है। ऐसे में सजावट करना मुश्किल हो जाता है। आज हम आपको हॉस्टल का कमरा सजाने के 5 सरल तरीके बताएंगे, जिनमें कुछ चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

#1 मेज की सजावट करें हॉस्टल में हर बच्चे को मेज जरूर दी जाती है, जिसपर वह समान रख सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। इस मेज को सजाना कमरे के लुक को पूरी तरह बदल सकता है। आप मेज पर अपनी किताबें सेट कर सकते हैं, ताकि उन्हें ढूंढना भी आसान हो। इसके अलावा मेज पर फोटोफ्रेम, छोटा शीशा, सुगंधित मोमबत्तियां, एक्शन फिगर, परफ्यूम आदि भी रखे जा सकते हैं। रोशनी और सजावट के लिए एक छोटा लैंप भी रख दें।

#2 फूलदान और पौधे रखें किसी भी जगह को सुंदर बनाने का सबसे आसान तरीका है फूल और पौधे लगाना। आप अपने हॉस्टल के कमरे में इंडोर पौधे रख सकते हैं, जिन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती। छोटे गमलों में जेड, मनी प्लांट, पीस लिली और स्नेक प्लांट जैसे पौधे लगाएं। इसके अलावा आप एक सुंदर-सा फूलदान खरीदकर रख सकते हैं, जिसमें ताजे या फिर नकली फूल लगाकर कमरे में रंग का स्पर्श जोड़ा जा सकता है।

#3 फेरी लाइट लगाएं आप कमरे में कील ठोके या कुछ भी चिपकाए बिना भी फेरी लाइट लटका सकते हैं। इसके लिए छोटे आकार वाली लाइट खरीदें और उसे पर्दे टांगने वाली रॉड पर लटका दें। इसके अलावा आप अलमारी या खिड़की आदि के पास भी इस लाइट को लगा सकते हैं। आज कल बाजार में ऐसे लैंप भी मिलते हैं, जो कमरे को अंतरिक्ष या नॉर्दन लाइट्स जैसी रोशनी से भर देते हैं। इन्हें खरीदना भी अच्छा निर्णय होगा।

#4 फोटोफ्रेम सजाएं कमरे को व्यक्तिगत और घर जैसा स्पर्श देने का सबसे अच्छा तरीका है फोटोफ्रेम लगाना। हालांकि, आप इन्हें दीवार पर लगाने के बजाय मेज पर रख सकते हैं। इसके अलावा आप फोटोफ्रेम को खिड़की पर भी रख सकते हैं। ऐसे फोटोफ्रेम चुनें, जो मिनिमल और एस्थेटिक लगते हों। उनमें अपने घर वालों, दोस्तों और पालतू जानवरों आदि की फोटो लगाएं। इसके अलावा आप सकारात्मक संदेशों वाले फोटोफ्रेम भी चुन सकते हैं।