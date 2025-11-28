पेट खराब होने पर भूल से भी न खाएं ये चीजें, बढ़ सकती है समस्या

पेट खराब होने से बहुत परेशानी होती है। इसके कारण कई बार काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है। इस स्थिति में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, यह जानना बहुत जरूरी है। कुछ खाने की चीजें इस समस्या को बढ़ा सकती हैं। इनसे बचकर रहना चाहिए ताकि पेट की स्थिति और न बिगड़े। आइए जानते हैं कि खराब पेट पर किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए ताकि समस्या और न बढ़े।

#1 तीखा खाना तीखा खाना खराब पेट पर बुरा असर डाल सकता है। इससे पेट में जलन बढ़ सकती है और आराम मिलने की बजाय समस्या बढ़ सकती है। तीखी मिर्च और अन्य मसाले पेट को उत्तेजित कर सकते हैं, जिससे परेशानी होती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप इस स्थिति में तीखा और मसालेदार भोजन से दूरी बना लें। इससे पेट को आराम मिलेगा और समस्या नहीं बढ़ेगी।

#2 दूध से बनी चीजें दूध से बनी चीजें जैसे दूध, दही और पनीर भी खराब पेट पर असर डाल सकती हैं। इनमें मौजूद फैट और लैक्टोज पाचन क्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे गैस, डकार और पेट दर्द हो सकता है। इसलिए इस स्थिति में इन चीजों का सेवन कम करना चाहिए या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आप हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन खा सकते हैं, जैसे कि केले या सेब।

#3 तले हुए खाद्य पदार्थ तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे समोसा, कचौड़ी और पकोड़े आदि भी खराब पेट पर बुरा असर डाल सकते हैं। इनमें अधिक तेल और मसाले होते हैं, जो पाचन क्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। इनसे गैस, डकार और पेट दर्द हो सकता है। इसलिए इस स्थिति में तले हुए खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए ताकि पेट को आराम मिले और समस्या न बढ़े। पेट को आराम देने वाले खाद्य पदार्थों का चयन करें।

#4 चाय-कॉफी जैसे पेय चाय, कॉफी और सोडा जैसे पेय में कैफीन होती है, जो खराब पेट पर बुरा असर डाल सकती है। कैफीन पाचन क्रिया को उत्तेजित कर सकती है, जिससे गैस, डकार और पेट दर्द हो सकता है। इसलिए इस स्थिति में कैफीन युक्त पेय से बचना चाहिए ताकि पेट को आराम मिले और समस्या न बढ़े। इसके बजाय आप नींबू पानी या नारियल पानी पी सकते हैं, जो आसानी से पच जाते हैं।