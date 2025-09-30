प्लास्टिक के कंटेनर में नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, हो सकता है नुकसान

प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है, जो आजकल हर जगह पाया जाता है। हम इसे खाने-पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा की कई चीजों में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, कुछ चीजें ऐसी हैं, जिन्हें प्लास्टिक में रखकर रखना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जिन्हें प्लास्टिक में रखना ठीक नहीं होता है और इनके लिए कांच या स्टेनलेस स्टील के बर्तन बेहतर विकल्प हो सकते हैं।

#1 खट्टे फल और सब्जियां नींबू, संतरा, टमाटर और नींबू जैसी खट्टे फल और सब्जियां प्लास्टिक की डिब्बी में रखने से बचें। इनसे निकलने वाला एसिड प्लास्टिक के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है, जिससे हानिकारक रसायन निकलते हैं। ये रसायन हमारे शरीर में जा सकते हैं और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इन चीजों को हमेशा कांच या स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में ही रखें। इससे वे ताजे रहते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी सुरक्षित होते हैं।

#2 गर्म खाने की चीजें अगर आप गर्म खाने को भी प्लास्टिक के डिब्बे में रखते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। गर्म खाने से प्लास्टिक के बर्तन में हानिकारक रसायन निकल सकते हैं, जो आपके शरीर में जा सकते हैं और कई समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इसलिए गर्म खाने को कभी भी प्लास्टिक के डिब्बे में न रखें। इसके लिए कांच या स्टेनलेस स्टील के बर्तन बेहतर विकल्प हो सकते हैं।

#3 दही और अन्य दूध से बने उत्पाद दही, छाछ और अन्य दूध से बने उत्पादों को प्लास्टिक में रखने से भी बचना चाहिए। प्लास्टिक में इन चीजों का एसिड संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे बैक्टीरिया पनप सकते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाकर कई समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इसलिए इन चीजों को हमेशा कांच या स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में ही रखें। इससे वे ताजे रहते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी सुरक्षित होते हैं।