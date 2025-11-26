कुत्ते के लिए बहुत घातक हो सकते हैं ये 5 खाद्य पदार्थ, न खिलाएं

कुत्ते की सेहत का ख्याल रखना आसान नहीं है, खासकर तब जब आपको पता न हो कि कौन-सी चीज उनके लिए नुकसानदायक है। कई बार कुत्ते अपने मालिकों के सामने कुछ खाने के लिए जिद करते हैं और ऐसे में मालिक उन्हें वो चीज दे देते हैं, जो उनके लिए ठीक नहीं होती है। आइए हम आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जो कुत्तों के लिए जहर से कम नहीं हैं।

#1 किशमिश और अंगूर अगर आपका कुत्ता अंगूर या किशमिश खा लेता है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं क्योंकि ये चीजें कुत्तों के लिए बहुत जहरीली होती हैं। इनसे कुत्ते को उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, भूख में कमी और पीलिया हो सकता है। ये चीजें खाने से कुत्ते की किडनी भी खराब हो सकती है। इसके अलावा अंगूर और किशमिश खाने से कुत्ते की मौत भी हो सकती है।

#2 चॉकलेट चॉकलेट न केवल मनुष्य के लिए, बल्कि कुत्तों के लिए भी बहुत स्वादिष्ट होती है। हालांकि, कुत्तों के लिए चॉकलेट का सेवन करना खतरनाक हो सकता है। चॉकलेट में थियोब्रोमा नामक तत्व होता है, जो कुत्तों के लिए जहरीला है। यह तत्व कुत्तों के दिल और तंत्रिका तंत्र पर बुरा असर डालता है। इसके कारण कुत्तों को सांस लेने में कठिनाई और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए अपने कुत्ते को चॉकलेट न खिलाएं।

#3 प्याज और लहसुन प्याज और लहसुन भी कुत्तों के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं। इन चीजों में ऐसे तत्व होते हैं, जो कुत्तों के खून की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके कारण कुत्तों में खून की कमी की समस्या हो सकती है। प्याज और लहसुन खाने से कुत्ते को उल्टी, दस्त, पेट में दर्द और भूख में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए अपने कुत्ते को प्याज और लहसुन से बनी कोई भी चीज न खिलाएं।

#4 मिठाइयां मिठाइयां भी कुत्तों के लिए बहुत हानिकारक हो सकती हैं। इनमें अप्राकृतिक मिठास होती है, जिनसे कुत्तों को खून में शक्कर की कमी की समस्या हो सकती है। इससे कुत्ते को दौरे पड़ सकते हैं या फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए अपने कुत्ते को मिठाइयां न दें। इसके अलावा ऐसी चीजें खाने से कुत्ते में पित्त, कमजोरी, सिर चकराना, भ्रम और यहां तक कि कोमा जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।